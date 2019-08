Gestantes participam de oficinas e orientações no 'Cuidar & Crescer'

Para muitas mulheres, a maternidade é o momento mais especial da vida. Mas seja em qualquer fase, a manutenção da saúde deve ser primordial. Abordando atividades e oficinas sobre essa questão, a Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz recebeu, na tarde de ontem, o "Cuidar & Crescer", evento do projeto Vida Saudável do jornal Diário do Nordeste. A programação gratuita ocorreu também em alusão ao Dia da Gestante.

Ao longo de cinco anos desenvolvendo projetos voltados para o bem-estar e qualidade de vida, promover um evento inteiro dedicado à saúde da gestante está entre as inovações de 2019, segundo destaca a gerente de projetos e eventos do Diário do Nordeste, Pollyana Brandão.

"Queríamos desmistificar um pouco a maternidade, trazer informações para essas mães, sendo elas de primeira viagem ou já com alguma experiência, para fazer dessa fase tão sublime para a mulher, um momento de felicidade, de plenitude", afirma.

Entre os destaques da programação, as futuras mães e pais tiveram acesso a oficinas de preparação para o parto e amamentação com o Coletivo Guia. Para a pedagoga Sabrina Sales Lima, grávida de 37 semanas, o ponto alto do evento foi o conhecimento adquirido sobre parto humanizado. "É importante para quem é mãe de primeira viagem ter essas informações. Às vezes, a gente pesquisa, mas vendo profissionais que realmente trabalham na área, ficamos mais confiantes", comenta.

Primeiros cuidados

Já a farmacêutica Narjoire Moraes e o esposo - à espera do primogênito - aproveitaram as orientações da equipe Maiêutica na tenda dos primeiros cuidados com o bebê. No espaço, o público aprendeu sobre o banho de sol, limpeza do umbigo, como dar banho de banheira e balde, entre outras orientações. "São informações básicas, mas que a maioria das pessoas não tem por serem pais pela primeira vez. A gente se preocupa se faz correto, tem o medo de derrubar a criança, então deu pra sanar muitas dúvidas".

O evento contou, ainda, com exercícios respiratórios para gestantes e terapias alternativas. No Espaço Unifor, foram realizadas oficinas sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil e amamentação e desenvolvimento do sistema sensório motor oral.

No estande do Hospital Geral Dr. César Cals, os profissionais repassaram orientações sobre aleitamento materno. O Cuidar & Crescer tem patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor) e do Sistema Fiec, por meio do Sesi, e apoio da Indaiá.