Frotinhas e UPAs fazem atendimento inicial a suspeitos de coronavírus

Pessoas que viajaram para países em que há transmissão do novo coronavírus e apresentam algum sintoma respiratório têm buscado as diversas unidades de saúde de Fortaleza para tentar saber como proceder. Diante do crescimento desse tipo de ocorrência e da necessidade de estruturar de forma técnica as dinâmicas de atendimentos nos hospitais da Capital, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está pondo em prática um Plano de Contingência. Segundo o boletim mais recente sobre a investigação de casos, há 16 suspeitas em análise no Ceará. Destas, 11 são em Fortaleza.

O Plano de Contingência da Capital foi apresentado ao Ministério Público do Ceará (MPCE), pois a instituição havia cobrado que o Estado e a Prefeitura produzissem e divulgassem o documento. Cada plano contém as orientações sobre o combate à doença. O de Fortaleza informa que oito hospitais, considerados "portas abertas" na Capital, estão aptos a fazerem o atendimento inicial de casos suspeitos de Covid-19. Além deles, há também seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos bairros Vila Velha, Cristo Redentor, Itaperi, Bom Jardim, Edson Queiroz e Jangurussu.

Os profissionais dessas unidades, esclarece a titular da SMS, Joana Maciel, estão aptos a fazerem o atendimento inicial dos casos suspeitos e orientarem os pacientes sobre como devem proceder. Mas, as coletas para verificação se o paciente está com alguma infecção ainda são feitas apenas no Hospital São José. Ao procurar um hospital ou uma UPA, em caso de suspeita, são orientados a irem ao São José. No entanto, o transporte em ambulância de uma unidade a outra depende da condição clínica do paciente, diz Joana.

Segundo o documento, as unidades hospitalares designadas para os atendimentos iniciais aos pacientes na Capital são: o Nossa Senhora da Conceição, o Hospital Infantil de Fortaleza, os Frotinhas de Messejana, Parangaba e Antônio Bezerra e os Gonzaguinhas de Messejana, José Walter e Barra do Ceará.

Procedimentos

A secretária esclarece que, embora todos os equipamentos mencionados estejam recebendo casos suspeitos, a coleta do exame continua sendo feita, até o momento, somente no Hospital São José. De lá, as amostras são enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), que analisa se estes pacientes estão com alguma doença que já circula no Ceará, como algum tipo influenza. Mas a projeção, segundo o Plano de Contingência, é que as UPAs, em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde, passem a fazer essa coleta. O documento informa que "a capacitação dos coletores para as UPAs está em fase de programação junto ao Lacen". Mas, não há prazos definidos no plano.

Questionada se há risco nesse procedimento, pois todas as unidades hospitalares e UPAs mencionadas recebem grande contingente de pacientes, a secretária enfatiza que

o risco da infecção de transmissão respiratória existe quando você tem contato com a pessoa ou com o local em que a pessoa esteve. Se ela, por exemplo, espirrar e colocar a mão na boca e você pegar, isso é um risco sim. Por isso a gente orienta que independentemente de ser unidade de saúde ou não, é muito importante a questão da higiene respiratória. Esse risco existe independentemente do coronavírus porque nós temos vários vírus circulando

Além disso, reforça ela, nessa época do ano, há muitos vírus respiratórios circulando, então "é importante que a gente trabalhe a 'etiqueta respiratória'. Higienize bem as mãos, ao espirrar proteja o nariz e a boca com o braço e não com a mão, se tiver com os sintomas respiratórios evite locais de muita movimentação e se estiver doente, evite contato com pessoas idosas".

