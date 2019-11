Frotinha de Messejana funcionará em plano de contingência por 60 dias

A partir de hoje (1º), o Hospital Distrital Edmilson Barros, o Frotinha de Messejana, terá a área de urgência e emergência em clínica médica fechada para obras de reforma. Durante o serviço, com previsão de término em 60 dias, a unidade hospitalar funcionará com plano de contingência.

Cirurgias traumatológicas e gerais serão mantidas ao longo dos dois meses, conforme o coordenador da Rede Pré-Hospitalar e Hospitalar de Fortaleza, Romel Araújo. "O hospital não será interditado, a emergência vai continuar funcionando", explica.

O Frotinha de Messejana já passou por duas de quatro etapas de intervenção previstas. Na primeira, dez enfermarias tiveram a estrutura modificada, enquanto na segunda foram realizadas obras na área administrativa do hospital, farmácia e área de necrotério. As duas últimas etapas envolvem a emergência clínica, cirúrgica e traumatológica.

"Como não podemos interditar o hospital todo, estamos trabalhando por fases em todas as reformas. A terceira etapa será dividida em duas", diz. No primeiro momento, a reforma será na área da clínica médica. Os atendimentos da cirurgia geral e da traumatologia devem continuar, além de leitos de internação como retaguarda. Enquanto para urgência e emergência, a Prefeitura de Fortaleza recomenda à população procurar Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e outros equipamentos hospitalares. Pacientes que precisarem de consulta clínica e chegarem por demanda espontânea terão atendimentos priorizados. "Ele será estabilizado e encaminhado a outros locais", explica.

Após a conclusão da primeira fase da terceira etapa, as áreas da cirurgia geral e traumatologia serão interditadas para reforma. Já os procedimentos de atendimentos clínicos retornam para os ambulatórios reformados.

Durante a reforma, pacientes que precisem de atendimentos cirúrgicos e traumatológicos são orientados a buscar os serviços no Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura, o Frotinha do Antônio Bezerra.

O prazo para a conclusão das obras do Frotinha da Messejana é de nove meses, segundo o coordenador da Rede Pré-Hospitalar e Hospitalar de Fortaleza. A capacidade do hospital será ampliada em até 50% nos setores de traumatologia e cirurgia geral. Nas duas categorias, 3,7 mil atendimentos foram realizados no ano passado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Em 2019, até outubro, o Frotinha de Messejana realizou 69.047 atendimentos de urgência e emergência, 2.319 procedimentos cirúrgicos, além de 205.768 serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutico, que envolvem procedimentos de laboratório, análises clínicas, radiografia, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, fisioterapia e eletrocardiograma. A unidade possui uma área de cobertura que envolve cerca de 30 bairros de Fortaleza, o que corresponde a 42% do território da Capital, informou a Secretaria Municipal de Saúde, por nota.

Lotação

Em maio deste ano, os três Frotinhas de Fortaleza enfrentaram graves problemas estruturais e técnicos, gerando apreensão e revolta de pacientes, familiares e funcionários. O Diário do Nordeste visitou o local na época e constatou as denúncias de superlotação no atendimento de emergência. Pacientes estavam sendo acompanhados em colchões no chão da unidade. A SMS garantiu que as unidades seriam reformadas até 2020.

A SMS informou que realiza, em parceria com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), um pacote de intervenções nas unidades hospitalares, como a reforma do Frotinha da Parangaba, do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital da Mulher.