Fortaleza tem R$ 1,5 bilhões para obras de infraestrutura, educação e saúde

Fortaleza deverá ter, nos próximos meses, uma série de reformas e construções iniciadas pela Prefeitura em diversas áreas, como educação, saúde, transporte e infraestrutura. Conforme anúncio feito, ontem (3), pelo prefeito Roberto Cláudio, algumas intervenções bastante demandadas, como a estruturação da rede de drenagem, sobretudo nas áreas periféricas, a criação de creches e escolas de tempo integral e novos postos de saúde, além da reestruturação de hospitais, estão inclusos no pacote de projetos. Estes, segundo a Prefeitura, serão viabilizados com R$ 1,5 bilhão assegurado via financiamento de distintas instituições financeiras nacionais e internacionais.

Os projetos, ressalta Roberto Cláudio, devem começar nesta gestão, mas alguns serão finalizados só depois de 2020. Dentre os financiadores estão o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAf), Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na apresentação feita ontem, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) em Fortaleza, o prefeito destacou que o dinheiro está assegurado e informou prazos para algumas intervenções.

As obras estruturais de drenagem e pavimentação, conforme o prefeito, têm R$ 450 milhões garantidos. Elas deverão contemplar áreas da regionais V e VI, onde há os maiores gargalos e demandas por esses serviços. Canindezinho, Cajazeiras, Barroso, Jangurussu, Curió, Paupina, Granja Lisboa e Itaperi são alguns bairros que deverão ter o sistema de drenagem garantido. "Esse é o investimento social mais importante de todos. Fortaleza conta com muitos assentamentos precários, terrenos ocupados há 15, 20, 30 anos construídos em uma estrutura sem drenagem. De fato, há um enorme passivo de infraestrutura", reconhece.

O titular da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), João Pupo, também destacou que no pacote, a garantia da drenagem é o "mais simbólico", pois os investimentos são principalmente em ruas de pavimento natural. "A política da drenagem é voltada para dar saúde a uma população que vive hoje no barro e na lama. Além da saúde, ela favorece a limpeza pública, a mobilidade e até a política cicloviária".

Áreas

Na educação, o prefeito informou que, no 2º semestre de 2019, serão iniciadas as obras de 36 creches e 26 escolas, a serem distribuídas em áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), na Capital. Além disso, estes locais são também os que têm a menor oferta de empregos e maiores números de assassinatos. O investimento é de R$ 340 milhões. "Essas escolas estão em locais bastante vulneráveis e elas (crianças) estão protegidas dos riscos das ruas. A gente tem optado pelo tempo integral do sexto ao nono ano, entre 11 e 15 anos, que é exatamente a idade de maior vulnerabilidade e risco".

A reestruturação dos hospitais e criação de novas unidades de saúde também foram asseguradas pelo prefeito. Ele explicou que algumas reformas já foram concluídas, como o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará. Já o Frotinha da Parangaba deverá ser entregue em agosto. A construção do Hospital da Criança, que funcionará anexo ao Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns, também foi tratada. A unidade será concluída em agosto deste ano. Com isto, Fortaleza terá 104 novos leitos infantis. "Recursos garantidos", disse Roberto Cláudio.