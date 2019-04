Fortaleza tem dia de chuva com desabamento e pontos alagados

A chuva que caiu na capital cearense, na manhã do sábado de Aleluia (20), gerou diversos pontos de alagamento na cidade, especialmente em comunidades com maior vulnerabilidade social. A Defesa Civil de Fortaleza registrou 13 ocorrências até o meio-dia de ontem, sendo duas inundações, três riscos de desabamentos, um desabamento e sete alagamentos. O imóvel que despencou se tratava de uma casa no bairro Caça e Pesca. De acordo com a Defesa Civil, o local foi interditado, e a família residente foi alojada em casa de parentes. Ninguém ficou ferido.

O volume de água subiu rapidamente em algumas ruas e avenidas. Em alguns pontos, quem se arriscou a passar ficou submerso até a cintura. Com o feriadão de Páscoa, entretanto, não houve registro de grandes engarrafamentos.

A Avenida Raul Barbosa, contudo, voltou a ter o fluxo prejudicado no sentido Aldeota-Aeroporto com o acúmulo de água. Na comunidade do Lagamar, no bairro Aerolândia, o problema se repete a cada precipitação. Na Rua Tenente Jaime Andrade, por exemplo, os moradores ficaram ilhados mais uma vez. No começo da manhã, muitos tentaram tirar o lixo acumulado nas bocas de lobo na busca de fazer o escoamento da água.

Em algumas residências, moradores chegaram a colocar objetos e móveis em cima de mesas e cadeiras, com medo da invasão da água. "Hoje pela manhã, a água chegou no portão. Eu já tive um guarda-roupa perdido na chuva deste ano e estou com medo de perder o outro. Isso acontece porque muita gente joga lixo na rua", comenta um morador identificado como Raimundo.

Lixo

Na Rua Tenente Roma, no mesmo bairro, as calçadas ficaram cobertas pela água. Alguns veículos tiveram dificuldade para passar pela Rua Desembargador Faustino de Albuquerque, no Jardim das Oliveiras. O dono de uma loja na via afirmou que a situação acontece com frequência pelo entupimento de galerias de esgoto. Na Avenida Raul Barbosa, um bueiro entupido deixou a via bastante alagada.

No bairro Papicu, a dona de casa Fátima Soares Filho, 49, reclama da invasão da água sempre que chove, gerado depois do início das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos e de um viaduto nas proximidades, segundo avalia. "Minha casa nunca entrava água, agora depois dessas obras fica esse rio na frente e toda vida que chove é assim. Desde o começo do inverno que entra água. Fui na Seinfra, que diz que a culpa é da Prefeitura. Vou ver se essa semana vou lá para resolver", comenta.

Veja relato da moradora:



A Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) prevê céu nublado, com eventos de chuva no centro-norte neste domingo (21). No sul, a previsão é de chuvas isoladas. As precipitações seguem com a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor de chuvas no Estado.