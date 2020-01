Fortaleza tem 19 postos de saúde com carência de médicos

Violência e insegurança em áreas de vulnerabilidade social, falta de insumos básicos e regime de contratação insuficiente: são diversos os motivos que impedem a fixação de médicos em unidades básicas de saúde de Fortaleza. Segundo o próprio prefeito Roberto Cláudio - também médico -, 19 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da Capital têm alguma carência desses profissionais. O número representa 16,8% dos 113 estabelecimentos da cidade.

Elas ficam nas regiões "mais vulneráveis, mais pobres e mais violentas de Fortaleza". "São áreas de acesso mais isolado, em unidades básicas distantes que atendem a conjuntos habitacionais mais na ponta. É compreensível que haja uma dificuldade maior de adesão desses profissionais. Mas a gestão não pode aceitar isso, temos que buscar soluções criativas", explica o prefeito.

A preocupação, segundo ele, entra no cenário da redução progressiva do programa federal Mais Médicos, do Governo Federal. A previsão é que, em breve, 71 profissionais deixem a cidade. "Fortaleza tem perdido, ano a ano, médicos do Mais Médicos. Isso gera uma preocupação porque os municípios passaram a depender da União. Fortaleza precisa de 478 médicos, e hoje tem 454. Precisamos, atualmente, de 14 médicos", conta. Ele adianta que, até março, essa lacuna deve ser preenchida com a contratação de mais 100 médicos por meio do programa Médico Família Fortaleza.

Queixas

Enquanto isso, se faltam médicos, sobram reclamações. No posto de saúde Professor João Hipólito de Azevedo, no Bairro Dias Macedo, funcionários informaram que o atendimento seguia normalizado na tarde de ontem (8) - e não havia ninguém à espera de consultas. Porém, segundo a vizinhança, o cotidiano é de ausências. "Eu vou me consultar na Bela Vista porque os daqui faltam muito", diz a aposentada Lúcia Silva, 64. "Até pra marcar, são só algumas fichas. Depois, ficam só remarcando", afirma outro homem que não quis ser identificado.

arte medicos

Localizado numa região que exige "baixar os vidros do carro" logo na entrada, o posto Chico Passeata, no Itaperi, "tem grande rotatividade porque médicos e enfermeiros trabalham com medo", segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará (Simec), Edmar Fernandes. Ontem, o fluxo era normal, de acordo com funcionários e pacientes. "Sempre fui bem atendida aqui, ao contrário de outros postos. No antigo que eu tava, na Granja Portugal, dificilmente eu conseguia. Sempre é lotado; me transferi de lá por causa disso", conta a autônoma Tayane Santos, 29, que mora no mesmo bairro.

Já na UAPS Abner Cavalcante Brasil, que cobre moradores do Bom Jardim, salas vazias e a mesma desculpa: "não tem médico", apesar da alta demanda de consultas. Conforme Raiele Pereira, membro do Conselho de Saúde da unidade, até dezembro último, um profissional ainda dava assistência aos pacientes. O auxílio, porém, não continuou neste ano, já que nenhum médico está prestando serviço no posto.

"Estamos totalmente descobertos, à mercê da sorte porque não tem para onde correr", reclama Raiele. Moradora do bairro há 10 anos, ela denuncia que a ausência de médicos afeta, sobretudo, quem precisa renovar receitas de medicamentos. "Tem pessoas aqui que usam remédio de receita azul, idosos com diabetes e hipertensão que dependem de remédios contínuos e não têm a prescrição. Eles estão muito prejudicados", aponta.

Gargalo

A diretora do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), Regina Cláudia, reforça que "a Prefeitura chamou todos os médicos da última seleção e alocou na atenção básica, mas mesmo assim ficou faltando". Ela lembra que a maior carência é na clínica geral, já que as outras especialidades são concentradas nas policlínicas.

O presidente do Simec, Edmar Fernandes, ressalta ainda que o modelo de contratação do Município, de caráter temporário - geralmente, dura um ano -, só funciona para "tapar buraco", impedindo que os profissionais "criem laços com a comunidade, que é o principal objetivo do Programa Saúde da Família". "Isso demora anos", justifica sobre o desestímulo de alguns médicos em permanecer nos postos. "Não é que a pessoa não queira trabalhar, mas é que não é um contrato definitivo", destaca.

Conforme o prefeito Roberto Cláudio, nos 19 postos deficitários, a gestão será transferida para Organizações Sociais (OS). "Vamos fazer um contrato social, e toda a equipe médica, de enfermagem, a OS é obrigada a garantir as equipes de segunda a sexta. A OS tem a liberdade de gerir esse contrato. Contratar por hora, com salários mais altos, pagar por produtividade. Tem a liberdade que a Prefeitura não tem para tornar esses contratos mais atrativos para esses profissionais", detalha o chefe do Executivo municipal.

A reportagem teve acesso ao termo de referência elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para realização de chamamento público da contratação da OS, que ficará responsável pela execução das atividades. Conforme o documento, dos 19 postos, oito ficam na Regional V, sendo dois no Bom Jardim; outros cinco estão na Regional III. Os bairros contemplados incluem Jardim Iracema, Quintino Cunha, Santa Filomena e Jangurussu.

"A Prefeitura de Fortaleza já trabalha com Organizações Sociais em toda a rede de atenção primária, por meio de contrato de gestão, dando apoio em macroprocessos de logística", disse a Pasta, em nota, citando os postos Regis Jucá, no Mondubim, e Melo Jaborandi, no Jangurussu. A SMS informou ainda que o processo do chamamento público será concluído até o final de fevereiro.

Tanto para Regina Cláudia quanto para Edmar Fernandes, o modelo de gestão por OS é problemático. "É um fracasso, falta medicamento, material, não recebem pacientes, fica médico sem receber. Se não cumprirem os índices, o contrato pode até ser interrompido", explica a representante do Sindifort.

"Há um aumento significativo dos custos e não se entrega nenhum índice. Por várias semanas, não tem nem material para fazer prevenção. A máquina da saúde já é inchada e ainda se contrata mais uma empresa para pagar. Você continua nessa escalada de gastos, com a população insatisfeita e sem resolver definitivamente os problemas", ressalta o presidente do Simec.