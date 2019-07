Fortal 2019 chega à 28ª edição esperando receber 500 mil foliões

Da swingueira ao axé. Do pagode ao eletrônico. Do forró ao sertanejo. Esta será a seleção de ritmos musicais do Fortal 2019. De 25 a 28 de julho, a maior micareta fora de época do Brasil ficará multicolorida de fãs e artistas. A menos de uma semana do início, a estrutura do Corredor da Folia está sendo finalizada para receber as novidades da 28ª edição do evento, que espera contar com a presença de cerca de meio milhão de foliões.

"O Fortal é uma cidade cenográfica montada em uma área de 25 hectares, onde existem 10 mil vagas de veículos, sendo 6 mil para o grande público e 4 mil para o setor de camarote. Temos ainda 500 camarotes particulares ou de empresas, como também o Camarote Mucuripe para 5 mil pessoas por dia e que pelo primeiro ano será open bar", antecipa Colombo Cialdini, diretor e um dos fundadores.

Neste ano, que marcará a estreia de artistas, 12 blocos passarão pelo circuito. Aline Rosa se apresenta pela primeira vez no Fortal substituindo Claudia Leitte no Bloco Largadinho, assim como Gustavo Mioto e Saia Rodada, no Eh Loco. No terceiro dia de Fortal, a novidade ficará por conta do bloco Eh Loco - Vem com o Gigante, de Leo Santana, que puxará a micareta ao som do pagode baiano.

Contudo, segundo Colombo Cialdini, a novidade principal do Fortal 2019 será trazida pela cantora Ivete Sangalo, quem ele considera como "a maior artista do Brasil". É que "Veveta", como é carinhosamente chamada pelos fãs, virá à frente do Bloco Village e pela primeira vez estará em dois dias do evento: sábado e domingo. "Nós tivemos no lançamento do DVD dela em São Paulo, convidamos e ela topou na hora", revela.

Além do Corredor da Folia, o evento terá atrações simultâneas em outros espaços. No Camarote Mucuripe, passarão Gusttavo Lima e Xand Avião, por exemplo. Já no Palco Avenida, que possui área para 200 mil pessoas com praça de alimentação, ambulatórios e UTIs móveis, bandas que marcaram época, como É o Tchan, Jammil e Ivo Brown.

Estrutura

O plano operacional do Fortal 2019 conta com uma área reservada para motoristas de aplicativos e outra para táxis credenciados e vans alternativas. Quem optar por ir utilizando o transporte público, a linha de ônibus "Cidade Fortal" sairá do terminal do Papicu com destino à folia a partir das 14h do dia 25 de julho até a manhã do dia 29.

Ainda conforme Colombo Cialdini, tais ações têm o objetivo de " incrementar cada vez mais segurança, luxo, qualidade e, sobretudo, conforto aos foliões". Para a 28ª edição do Fortal, os abadás começarão a ser entregues por ordem alfabética dos dias 23 a 26 de julho, das 11h às 21h, no Centro de Eventos do Ceará. Os foliões serão recepcionados com música ao vivo e ações dos patrocinadores.

Programação dos Blocos

Vumbora

Bell Marques e Rafa & Pipo (Quinta)

Bagunça

Harmonia do Samba (Quinta)

Oba

Saulo (Quinta)

Siriguella

Bell Marques (Sexta, Sábado, Domingo)

Largadinho

Aline Rosa (Sexta)

Eh Loco

Saia Rodada e Gustavo Mioto (Sexta)

Village

Ivete Sangalo (Sábado, Domingo)

Eh Loco - #Vem Com o Gigante

Léo Santana (Sábado)

Vai Safadão

Wesley Safadão (Domingo)