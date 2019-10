Filósofo Gilles Lipovetsky aborda consumo, sedução e redes sociais

O filósofo francês Gilles Lipovetsky, um dos principais nomes dos estudos sobre consumo e hipermodernidade, ministrou, nesta quinta-feira à tarde, palestra sobre o tema "Sociedade da sedução: emoção, mídias e economia", no segundo dia do Mundo Unifor, na Praça Central da Universidade de Fortaleza. Logo após, o palestrante lançou seu livro "A Sociedade da Sedução: democracia e narcisismo na hipermodernidade liberal".

Uma das principais atrações do evento, Lipovetsky trouxe ao público uma abordagem atual da sociedade em diversos tipos de comportamentos sobre a sedução. Em um de suas falas, o filósofo abordou a sedução no processo familiar e como a relação entre pais e filhos se estabelece no processo de construção da identidade social das crianças.

"Os pais querem agradar os seus filhos levando para jantar, passear, presentear. O presente é um exemplo de sedução dos pais para com os seus filhos. No mundo antigo, a educação não tinha nada a ver com a sedução. Eles tinham um pulso firme em relação a isso. Contudo, no processo contemporâneo, a sedução dos pais está muito ligada ao poder de comprar e persuasão para fortalecer os laços com os filhos, muitas vezes atingindo níveis maiores que a própria educação", salientou Lipovestky.

Em outra parte da palestra, o filósofo francês destacou as várias formas de sedução na sociedade moderna, dentre elas, regimes políticos, o relacionamento familiar, as redes sociais e a sedução da comunicação em massa.

Lipovetsky afirmou que as redes sociais são, atualmente, o meio que mais seduz as pessoas no mundo. De acordo com ele, as pessoas se vislumbram bastante com os seguidores, curtidas e comentários, fazendo com que a vida real se torne refém da vida virtual.

"Com o advento das redes sociais estamos vendo o nascimento de um novo narcisismo na sociedade. O narcisismo social busca atingir os outros com fotos e comentários. Não é simplesmente estético. As pessoas esperam ser reconhecidas pelas suas redes sociais, tornando, assim, escravas da própria sedução", ressaltou.

Com um grande público na Praça Central da Universidade de Fortaleza, Lipovetsky, como complemento da sua fala enriquecedora, citou três tipos de seduções atuais, que está ligada estritamente à sociedade de consumo em massa, sobretudo em relação à publicidade. O filósofo afirmou ainda que a sociedade vive em uma tentação permanente e que a sedução refaz a lógica da mudança no imaginário social.

Gilles terminou a sua falando fazendo um comparativo com o mundo atual e a sociedade 50 anos atrás e enfatizou que, atualmente, as pessoas estão mais egocêntricas e individualista por causa da sedução do consumo, em que a informação exacerbada transformou o indivíduo e a sua forma de observar o mundo em que vive e tudo aquilo que a sedução do consumo representa, principalmente, aos jovens da contemporaneidade.

O Mundo Unifor prossegue hoje com palestra de Conrado Schlochauer, sobre o tema "Homo Discens: uma nova espécie em um mundo em mudança", às 18h, e workshop às 19h de Gabriel O Pensador, que vai ensinar a construção de rap. O Mundo Unifor é gratuito e aberto ao público em geral. Mais informações e programação completa do evento em www.unifor.br/mundounifor

Destaques da programação mundo Unifor

Até sábado (19/10), na Universidade de Fortaleza. Avenida Whashington Soares, 1321, Edson Queiroz. Acesso gratuito.

Hoje (18), entre palestras e oficinas, aconrtece o workshop "Ouvindo e Construindo Rap", com Gabriel O Pensador, às 19 horas, na Praça Central

Sábado (19), terá a participação de Contardo Calligaris com palestra sobre Vida Ética e Vida Estática, às 10 horas, no Teatro Celina de Queiroz