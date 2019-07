Festival Halleluya 2019 deve reunir público de 1 milhão de pessoas

Em uma das semanas mais movimentadas para o entretenimento durante as férias na Capital cearense, o Festival Halleluya 2019 reúne, de 24 a 28 de julho, atrações musicais e atividades no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU). A expectativa da organização é de alcançar um público de um milhão de pessoas, conforme divulgado em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18).

A 23ª edição do evento promovido pela Comunidade Católica Shalom terá, além do Palco Halleluya, oito espaços temáticos: Palco Desperte (Palco Alternativo) - com 24 atrações musicais, Arena Cultural, Tenda Eletrônica, Espaço Games, Espaço Adventure, Espaço da Misericórdia, Halleluya Kids e Lounge Halleluya.

"O Halleluya em si, esse ano, é uma novidade. Quem participou de alguma das edições anteriores, vai encontrar um Festival totalmente novo", afirma o padre Sílvio Scopel, membro da comissão organizadora da programação. Desta vez, será disponibilizado um espaço para barracas de acampamento.

"Antigamente, colocavam na arena, e era incômodo tanto para quem montava a barraca, quanto para o público que ficava na arena", explica. O novo local terá visão privilegiada do palco. Quem desejar acampar no Festival, deve procurar a organização do evento, que dará orientações.

Segurança

A partir do planejamento da Polícia Militar (PMCE), a segurança do Festival será garantida por um efetivo de 481 agentes, com, no mínimo, 92 policiais militares a cada dia. "Será realizado policiamento a pé, motorizado em viaturas, motocicletas e a cavalo. Serão 34 viaturas para todos os dias de programação", diz Márcio Oliveira, da coordenadoria geral de operações da PMCE.

Para facilitar o deslocamento via transporte público, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) irá disponibilizar 110 veículos reservas para fazer conexões diretas entre os terminais de integração de Antônio Bezerra, Siqueira, Messejana, Lagoa, Papicu e Parangaba para o local do evento.

A partir das 15h de cada dia do Festival, equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão nas Avenidas Alberto Craveiro e Silas Munguba, com 126 operadores para orientar o trânsito.

O Palco Principal receberá um total de 23 apresentações musicais, enquanto outras 24 atrações passarão pelo Palco Alternativo. Além do entretenimento, o Festival promove ações de incentivo à solidariedade, recebendo doações de sangue - através de um posto do Hemoce - e de quilos de alimentos não-perecíveis.

"O objetivo do Halleluya é promover o bem. Com a doação de alimentos, buscamos sanar essa chaga que é a pobreza absoluta", ressalta o padre Sílvio Scopel.