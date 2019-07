Festival Eleazar de Carvalho é opção de música erudita nas férias

Durante 22 dias seguidos, a população de Fortaleza terá acesso gratuito ao universo da música erudita. O XXI Festival Eleazar de Carvalho acontece até 21 de julho, no Teatro Celina Queiroz da Universidade de Fortaleza (Unifor). Ontem, às 19h, foi realizada a abertura oficial. Houve concerto do coral formado por alunos e professores da Instituição e a noite ainda contou com exibição de filme sobre o maestro Eleazar de Carvalho (1912-1996).

A edição 2019 do Festival homenageia sumidades como os compositores Heitor Villa-Lôbos (1887-1956), Cláudio Santoro (1919-1989) e Felix Mendelssohn (1809-1847). Realizado desde 2005, a iniciativa é promovida pela Fundação Edson Queiroz em parceria com a Fundação Eleazar de Carvalho. O objetivo é proporcionar cursos de formação e aperfeiçoamento em música erudita tanto para jovens músicos do Ceará como de outras regiões do Brasil.

Ao longo de três semanas, os estudantes ficam imersos em cursos diários que incluem regência coral, regência orquestral, instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto e piano. Participou da solenidade de abertura a presidente da Fundação Eleazar de Carvalho e diretora artística do Festival, Sônia Muniz de Carvalho. A organizadora ressaltou o caráter de intercâmbio cultural entre os instrumentistas participantes.

"É um festival que ajudou estudantes e professores. Ao longo dessa trajetória, alunos tornaram-se mestres. O intuito de Eleazar era ajudar os meninos do Nordeste. Ele foi um exemplo para a educação musical do País", detalhou.

Encontros

As aulas são ministradas por alguns dos mais renomados nomes da música clássica nacional e internacional. Em 2019, estão confirmados mestres como Rodrigo Vitta, Sergei Eleazar de Carvalho, Robert Black, Alexandre Casado, João Luiz Resende Lopes, Paul Rutman, entre outros. Mais de 300 alunos foram selecionados e participam dos encontros formativos.

Durante a abertura oficial, Sônia Muniz de Carvalho ressaltou o caráter educacional do festival FABIANE DE PAULA

As apresentações reforçam a divulgação da música erudita e o cuidado com a formação de plateia. Hoje, às 20h, a noite será conduzida por duas atrações. Sobem ao palco do Celina Queiroz a Camerata Unifor e Big Band Unifor.

O modelo do Festival foi trazido para o Brasil por Eleazar de Carvalho. Reflete a experiência obtida pelo cearense no Tanglewood Institute, em Massachussets (EUA). A primeira edição aconteceu em Campos do Jordão (SP) e já passou por Itu (SP), Gramado (RS) e João Pessoa (PB). "Ele foi mudando as vidas dos músicos. Ninguém sabia o que era uma carreira internacional. Ele tinha uma maneira sensacional de ajudar as pessoas", declarou Sônia Muniz.

Serviço

XXI Festival Eleazar de Carvalho. Até 21 de julho, no Teatro Celina Queiroz – Campus da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Contato: (85) 3477-3311

Programação até o dia 12 de julho (a agenda completa será divulgada em breve)

Local: Teatro Celina Queiroz

1º de Julho

20h - Camerata Unifor e Big Band Unifo

2 de Julho

20h - Quarteto Acordes Mágicos

3 de Julho

20h - Orquestra Jaques Klein e Grupo Marimbas de Maracanaú

4 de Julho

20h - Concerto de contrabaixo com Robert Black

Trio de Metais: Reginaldo Thimóteo, André Couto e Robson Lima

6 de Julho

20h - Concerto de professores

8 de Julho

20h - Recital de violoncelo com Leonardo Semensatto e o pianista José Henrique Martins

9 de Julho

20h - Concerto da Orquestra do Festival

10 de Julho

20h - 9h - Concerto da Orquestra do 10º Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro

11 de Julho

20h - Concerto Música Contemporânea com Robert Black, Rodrigo Vitta e Roberto Saltini

12 de Julho

20h - Recital de piano com Paul Rutman e recital de canto com Marcelo Okay e Sonia Muniz de Carvalho ao piano