Exemplos de conduta responsável se destacam no trânsito

Se locomover com qualidade faz parte do conceito de uma mobilidade urbana sustentável, sendo esse, um dos atuais desafios das grandes metrópoles. Para além dos gargalos históricos, sanados ou ainda em andamento pelo poder público, entender a responsabilidade individual se mostra fundamental para um melhor deslocamento, especialmente sob o aspecto da segurança viária.

Durante o mês de maio, o tema será abordado pelo Diário do Nordeste, por meio da campanha "Amigos do Trânsito", do Sistema Verdes Mares, tendo como foco boas práticas nas vias da cidade. A reportagem que abre este mês temático mostra a história de pessoas que escolhem, a cada dia, ser exemplos no trânsito de Fortaleza, por acreditarem que isso impacta positivamente seus trajetos diários.

Já se vão 32 anos de habilitação e experiência nas ruas da Capital. A vida nos ares do seu esposo (piloto) fez com que, desde cedo, a psicóloga Vivina Medeiros, 63, assumisse a maioria das demandas de direção da família, como levar os filhos à escola, atendimentos de saúde e demais atividades, além das próprias.

Durante todo esse tempo, procurou evitar as práticas nocivas ao volante, presenciadas diariamente. "Parar em cima da faixa de pedestres, trafegar na contramão, avançar o semáforo, desrespeitar a vaga de idosos, dirigir ao celular, são exemplos de coisas que não faço, mas vejo todo dia. Essa falta de educação é, para mim, a principal dificuldade de dirigir nos dias de hoje", observa Vivina.

Na avaliação da condutora, antes de conhecer à risca a legislação de trânsito, ser um bom motorista significa ter consciência coletiva. "Existe a falta de conhecimento, mas também muita falta de educação, o não respeito pelo outro. Por isso eu acredito muito numa educação de trânsito a partir da infância, como uma disciplina escolar. Assim se absorve o que é certo e errado e, aos 18, já existe essa noção".

Autonomia, economia e praticidade fizeram com que o servidor público Murilo Viana, 28, trocasse o ônibus pela bicicleta nos seus principais deslocamentos, há quatro anos. Segundo destaca, uma das principais condutas responsáveis no modal é manter atenção no trânsito, especialmente para não colocar pedestres em risco. "A gente deve respeitar o fluxo da via e não andar na contramão, além de ter a consciência de que o espaço da bicicleta não é a calçada e sim a rua", diz.

Direitos

Segundo destaca, ser um bom ciclista também significa ter ciência de seus direitos e defendê-los, como por exemplo, o de trafegar com segurança nas vias da cidade. "O bom ciclista deve estar na posição de cobrar direitos que no dia a dia não são respeitados e que deveriam, para garantir condições mínimas de segurança e tráfego. Na rua, vejo muitos ciclistas que deixam as bicicletas encostadas na calçada. Eu já tento colocar ela um pouco mais ao centro para o motorista entender que eu também tenho que ter meu espaço naquela faixa de trânsito. Tenho tanto direito de estar na rua como ele", diz.

Murilo Viana é usuário de bicicleta há quatro anos e a utiliza em 80% de seus deslocamentos pela Capital cearense FOTO: THIAGO GADELHA

Todo motorista é, antes de tudo, pedestre. Com base nesse aspecto e ciente da relação por vezes conflituosa entre os dois modais, o empresário Paulo Vieira, 28, busca uma conduta defensiva nos seus deslocamentos a pé. O que, sob a ótica da legislação de trânsito, pode parecer básico - como atravessar ruas e avenidas na faixa de pedestres - facilmente é ignorado por parte da população. Não por ele, é o que garante. Hábito esse enraizado na época em que morou fora do Brasil.

"Se eu tenho acesso ao equipamento eletrônico no semáforo eu aperto, espero e só atravesso quando o sinal fecha para os veículos e abre para mim. Muitas vezes sou tachado de besta por isso, mas faço questão de fazer. Aprendi a ser assim quando morei nos Estados Unidos, onde isso é respeitado ao extremo tanto por pedestres como por motoristas. Lá, as pessoas são educadas para seguirem as leis, quer elas gostem ou não".

As dificuldades de andar a pé são muitas, destaca Paulo, como por exemplo a obstrução de calçadas por veículos, motos e até móveis. Por isso, acrescenta, outro comportamento importante a ser adotado é estar sempre alerta a tudo em volta, seja à manobra dos veículos, ou a postura distraída de demais pedestres.

Máxima atenção e postura defensiva também imperam na mobilidade da regente cartorária Fernanda Moura, 41, usuária de motocicleta. A troca da bicicleta pelo modal motorizado se deu pela maior agilidade no trânsito. Trouxe, no entanto, mais responsabilidades quanto à sua segurança, avalia a usuária.

"Eu preciso estar atenta o tempo todo e me colocar no lugar da pessoa que está no carro, tentar prever seus movimentos. Tenho que me fazer ser vista o tempo todo. Não basta, como condutora, seguir o Código de Trânsito Brasileiro. Preciso pensar à frente do que o outro pode fazer, pois tem muita gente que não respeita os motociclistas", observa Fernanda.

Os maiores sucessos em redução de acidentes viários de forma sustentável se deram em países que reconheceram a responsabilidade por um ambiente seguro como sendo algo compartilhado entre quem planeja, projeta, constrói, opera e, sobretudo, usa o espaço de circulação. É o que aponta o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), Flávio Cunto.

Sob a ótica comportamental, explica, é crucial entender fatores que induzem comportamentos de risco assim como conhecer as características do grupo de pessoas mais expostas às situações de perigo.

Considerado como um dos tripés da segurança viária, o nível de educação no trânsito - diz o especialista - pode ser visto a partir de dois componentes: um relacionado ao nível de consideração e respeito individual no compartilhamento de um espaço público e outro relacionado ao conhecimento das regras de condução e circulação.

Nesse contexto, ambos podem e devem ser trabalhados de forma continuada desde o ensino infantil, sendo reafirmados e consolidados na idade adulta no processo de formação e reciclagem de condutores, aponta Flávio Cunto.

"O aspecto mais complexo neste caso é que o tema deve ser abordado de forma transversal para incorporar princípios fundamentais, como o de proteger os mais vulneráveis e respeitar a vida, como elementos a formação cidadã", diz.

Na avaliação do professor, apesar de ainda apresentar um quadro preocupante, Fortaleza avançou de forma significativa na mobilidade e segurança viária nos últimos anos, com a política de fortalecimento do transporte público e do não motorizado, a partir da premissa básica de que o maior interesse está em movimentar pessoas e não carros.

O especialista aponta a redução de mortes no trânsito, entre 2014 e 2017, como um dos destaques nesse processo. "A redução de quase 35%, em quatro anos, demonstra que o modelo atual de gestão da segurança viária envolvendo a capacitação dos técnicos, a parceria com universidades locais e internacionais, como foi o caso da iniciativa Bloomberg com a participação da Universidade Johns Hopkins (EUA) e UFC, tem potencial para continuar avançando", diz.