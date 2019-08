Estudantes acompanham processo de industrialização da água

De valor inestimável para o equilíbrio do meio ambiente assim como para o corpo, a água é, hoje, um dos recursos naturais mais importantes para o planeta. Com base nesse aspecto, um grupo de estudantes do Ensino Fundamental do Colégio Santa Cecília, de Fortaleza, teve a oportunidade de conhecer, na tarde de ontem, todo o processo de produção da Indaiá, água mineral natural da Minalba Brasil, em sua fábrica em Horizonte.

Em palestra na instituição, foi destacado ao grupo a importância da manutenção da hidratação diária, uma vez que o ser humano é formado por cerca de 75% de água. Também aprenderam a importância do processo de captação e envase, que por não fazer nenhuma alteração sobre as características próprias da água, faz com que o produto chegue aos consumidores em suas condições naturais.

Já durante a visita, os estudantes acessaram as instalações da fábrica da Minalba Brasil, aonde acompanharam as etapas de produção da água Indaiá. A estudante Rafaela Quinderé Fiuza, que junto com os demais buscam embasamento sobre o Dia Mundial da Água, gostou do que aprendeu. "Achei interessante o processo automatizado e saber que isso deixa a água pura, do jeito como sai da fonte", diz.