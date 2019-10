Espaço Cultural Unifor abre nova temporada de exposições

Em noite especial para as artes plásticas do Brasil, o Espaço Cultural Unifor foi palco da abertura de três exposições simultâneas. Artistas, pesquisadores e admiradores da arte testemunharam a estreia da mostra "Yolanda Vidal Queiroz - Momentos", que ao lado da "20ª Unifor Plástica" segue aberta para a população até 1º de março de 2020.

Outro destaque é a 2ª edição da exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global", com 200 obras de grandes artistas nacionais e internacionais, organizadas a partir de uma abordagem histórica e didática.

As exposições "Yolanda Vidal Queiroz - Momentos", "20ª Unifor Plástica" e 2ª edição de "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" permitem o encontro de diferentes correntes visuais criadas em épocas distintas

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, comentou ser emocionante ver tantas obras do acervo particular da Instituição expostas para a comunidade. "Digo que não poderíamos ter tido melhor escolha para um evento que vem incentivando tantos artistas e que já nos presenteou com a descoberta de muitos jovens pintores e artistas plásticos que não dariam continuidade a seus trabalhos sem terem tido essa oportunidade", descreveu a gestora.

Um painel logo na entrada da Unifor Plástica resgata os mais de 800 realizadores que passaram pela exposição ao longo de duas décadas. Um, em especial, lembrou de outros momentos já vividos no evento. O homenageado desta edição, o xilogravurista cearense Francisco Delalmeida, comenta orgulhoso o fato de participar pela quarta vez e afirmou que vive um momento de intensa liberdade no processo criativo.

4 núcleos compõem a mostra dedicada a Yolanda Queiroz. Um espaço é voltado para as artes sacras e outro recria a casa da colecionadora. A trajetória como empresária e um local de peças do Modernismo brasileiro completam a mostra

"Fico muito contente em mostrar novas obras que trazem propostas diferentes do processo tradicional da gravura. Nesse formato, a gravura é livre e não sofre o preconceito, assim como a fotografia, por ela ser repetida. Então, eu tiro matrizes, coloco em outros elementos. É como se eu jogasse um baralho", descreveu o realizador.

Tendo como foco narrativo a força da palavra na cultura oriunda do Ceará, a "20ª Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra" tem a participação de 25 artistas, com uma mescla de obras inéditas e outras produzidas anteriormente. Reúne estilos, gerações e percursos distintos e oferece ao visitante um rico panorama da arte contemporânea local.

Obras de uma vida

Quem deu conta de unificar e contextualizar a grandiosidade do acervo foi a curadora Denise Mattar. Acerca da mostra que ilumina o amor de Yolanda Vidal Queiroz pela cultura, a organizadora refletiu a expectativa do público em conhecer uma mulher à frente de seu tempo.

"Ela não fazia decorações. Fazia instalações. Mantemos o mesmo espírito da casa. Sugiro aos visitantes passar pela Unifor Plástica, descobrir a Terra Brasilis e depois a mostra de Dona Yolanda", finalizou.

Mais informações:

Espaco Cultural Unifor Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz. Horário de funcionamento: 9h às 19h (terça a sexta-feira) e de 10h às 18h (sábado e domingo). Gratuito. Contato: (85) 3477.3319