Equipamentos de proteção podem salvar a vida dos condutores

Quem segue as regras que disciplinam o uso de equipamentos de proteção no trânsito tem boas chances de sofrer sequelas menores em caso de acidente. Conforme a Resolução Contran nº 356, de 2010, os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores.

De acordo com o assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), André Luis Barcelos, é preciso ressaltar que, apesar de toda a tecnologia contida nas motocicletas, são veículos que naturalmente não contam com estabilidade, fazendo com o que o usuário precise de atenção redobrada aos equipamentos de segurança.