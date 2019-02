Entre 2017 e 2018, CE teve redução de 39% de acidentes nas estradas durante carnaval

Dados da Seguradora Líder mostram que, nos últimos dois anos, o Ceará teve queda no número de acidentes nas estradas durante o carnaval. Em 2018, foram registradas 266 ocorrências indenizadas pelo Seguro DPVAT, redução de 39,13% em relação a 2017, quando 437 sinistros foram registrados. Os dados são referentes a acidentes ocorridos e já indenizados pela operadora e, por isso, podem aumentar, já que vítimas e familiares têm até três anos para solicitar o benefício.

A motocicleta continua sendo o principal veículo envolvido nos acidentes. Somente no ano passado, do total de indenizações pagas no Ceará, 226 foram para vítimas deste modal, cerca de 84% do total de ressarcimentos do ano. Levando em consideração acidentes envolvendo apenas os condutores, 63% das vítimas foram motociclistas. Ainda segundo o DPVAT, o perfil majoritário entre as vítimas é de jovens entre 18 e 34 anos de idade.

O levantamento mostra, ainda, que os sábados e domingos do carnaval foram os dias que apresentaram maior incidência de acidentes entre 2014 a 2018, somando mais de 40% das ocorrências. Já com relação às regiões brasileiras, o Nordeste e o Sudeste lideram o ranking do feriado, superando a média de 2 mil casos indenizados.