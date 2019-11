Enel identifica mais de 15 mil ligações irregulares em 2019

Com o objetivo de encontrar irregularidades na medição elétrica, a Enel Distribuição Ceará realizou uma operação ontem (21), em residências e comércios da Regional II e do Interior, e prendeu duas pessoas. Elas entram na lista dos 64 suspeitos de praticar o crime detidos pela Polícia Militar. De janeiro a outubro de 2019, a empresa identificou mais de 15 mil ligações irregulares na rede elétrica do Estado, 25% a mais do que igual período do ano passado, que acumulou 12 mil irregularidades. Em prisões, 2018 registrou 65 casos.

A ação contou com a participação da Polícia Civil e Militar e 10 equipes da concessionária. Duas pessoas foram presas em Mauriti, no Sul do Estado. No mês de fevereiro, um dono de hotel na localidade de Cumbuco, em Caucaia, foi preso em flagrante suspeito de furtar energia.

Já no Centro de Fortaleza, seis comerciantes foram flagrados praticando irregularidades. O objetivo da operação, segundo a Enel, é eliminar possíveis irregularidades na medição, que prejudicam a qualidade do fornecimento de energia elétrica e também geram riscos para a população.

Conforme o gerente de manutenção da distribuidora, Francisco Queiroz, as alterações na rede podem ocasionar incêndios internos e externos e outros acidentes, além de danificar aparelhos elétricos. "A pessoa que furta energia altera as condições da rede elétrica inteira, o que é muito prejudicial, já que prejudica, principalmente, a qualidade do sistema do vizinho, embora não interfira na tarifa", afirma o especialista. As áreas com maiores registros de prisões são Fortaleza (15), Itaitinga (12), Ipu (4), Parambu (3), Quiterianópolis (3), e Nova Russas (3).

Na Capital, os bairros com maior quantidade de incidências de fraudes são: Barra do Ceará, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Monte Castelo e Parque Iracema. A escolha pela operação na Regional II é pela identificação de consumos mais elevados na região, de acordo com Francisco Queiroz. O trabalho de investigação é feito através de análise de dados e, em campo, por cerca de 200 equipes.

Consumo

A média de consumo de residências no Ceará é entre 80 a 130 kWh. Contudo, conforme o gerente de manutenção da distribuidora, a pessoa que furta energia utiliza em média 400 kWh. "Ela consome muito acima da média, muito mais do que precisa. Ele contraria todo o interesse público, não conserva energia", afirma. O total furtado neste ano, segundo Francisco Queiroz, poderia abastecer todas as residências dos municípios de Beberibe e Itaitinga.

Há muitas maneiras de furtar energia, como alterar o medidor e puxar ligação direta da rua. "O consumo irregular tem influência muito negativa da segurança das ruas", ressalta o gerente de manutenção. A pena prevista para ação é de um a oito anos de reclusão. Além dos operativos, a companhia realiza diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica e programas para geração de emprego e renda.