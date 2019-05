Encontro de Mulheres deve receber 20 mil pessoas por dia

Seguindo a proposta de instigar reflexões acerca do empoderamento feminino e da luta por igualdade de direitos, o Encontro de Mulheres Pague Menos chega à 12ª edição com uma programação distribuída em quatro dias, no Centro de Eventos do Ceará, de 16 a 19 de maio. Segundo a organização, é esperado um público de 20 mil pessoas por dia.

O tema selecionado para esta edição foi "Amor é o que nos faz gigantes". Segundo a coordenadora geral do evento, Mirella Rapetti, a escolha reforça o sentimento central para a atuação da mulher na sociedade. "É o que faz a mulher gigante, como mãe, como trabalhadora. Tem a ver com o reconhecimento de que a mulher pode ser gigante em todos papéis que ela desempenha na sociedade, através do amor", ressalta.

A extensa programação do evento inclui apresentações e palestras de diferentes artistas, além de oficinas e workshops com temas que integram o universo feminino, propondo debates, capacitação e permitindo a troca de experiências.

"Fomos buscar palestrantes que pudessem falar sobre diversos temas. As mulheres vão aprender algo prático. Através disso, elas podem ter uma segunda fonte de renda, por meio de vendas, mudando seu estilo de vida", explica a coordenadora geral.

Programação

Segundo ela, o Encontro levou, em média, 10 meses para ser planejado. Os ingressos podem ser adquiridos através do site do evento (paguemenos.Com.Br/encontrodemulheres/) ou em um dos pontos de venda oficiais, também listados no site.

Shows, palestras, sorteios e homenagens acontecerão no auditório principal do Centro de Eventos. Na quinta-feira (16), a atriz, modelo e escritora Bruna Lombardi conduzirá a palestra "Felicidade e Empoderamento". No mesmo dia, a atriz Regina Casé apresenta o talk show "Mulher e Seus Desafios", com convidados.

Já na sexta-feira (17), o professor universitário Leandro Karnal e a escritora Martha Gabriel se apresentam com as palestras "O que estou fazendo de mim" e "Você na era digital", respectivamente. O dia será encerrado com uma apresentação do padre Reginaldo Manzotti, às 19h30.

O educador físico Marcio Atalla conduzirá uma palestra com o tema "Saúde e longevidade", no sábado (18), seguido pela atriz Cláudia Raia e sua palestra "Nas Raias do Empreendedorismo". Fafá de Belém finaliza as atrações do dia com um show, às 19h30.

O último dia de programação, no domingo (19), terá a entrega do troféu 'Mulheres de Ouro' e a apresentação "História e Poesia", com o poeta cearense Bráulio Bessa.

Serão realizadas oficinas de arte, culinária, moda e tecnologia. O evento também abriga uma megafeira de saúde e beleza, com 150 estandes de marcas nas áreas de medicamentos, cosmética, conveniência e artigos femininos. Shows de humor, atrações musicais e aulas de dança integram a área de entretenimento no palco especial.