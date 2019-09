De um rascunho mental, as palavras se fizeram prosa naquele papel listrado, apanhado de um caderno do ensino fundamental. Nele, havia escrito o que até hoje não consegui verbalizar pessoalmente. O destinatário tinha nome, endereço e telefone como exige a regra. Mas, no meu coração de criança, faltava reciprocidade, substantivo que não estava incluso no serviço de postagem. Filho exigente demais para um pai superausente? Apesar do questionamento, segui como remetente, insistindo na produção da encomenda.

Era agosto de não sei quando. O ano fugiu da memória. Peço desculpas pela imprecisão. Vou me ater, prometo, ao conteúdo da cartinha. De leitor assíduo dos poemas de Olavo Bilac na escola, em voz alta, a pedido da professora, me arrisquei a ser autor por um dia para desejar, através da folha improvisada, energias positivas ao meu pai, que comemorava mais um ano de vida naquele mês.

Já havia anoitecido quando me pus a pensar nas palavras e nos traços que seriam colocados no presente em forma de bilhete. Decidi que, além de escritor, viraria também ilustrador. Era uma forma de demonstrar a ele que, apesar da distância afetiva notada precocemente por mim, eu me empenhava para vê-lo como pai e não apenas um genitor.

Com a folha já destacada, desenhei balões de uma ponta a outra e um bolo de três andares ao centro. Sem saber o gosto do meu pai, optei pela minha cobertura preferida, que era de chocolate e granulado, aquele bem tradicional que, só de falar, já sobe o cheiro-recordação. Afinal de contas, toda festa precisa de bexigas coloridas e bolo confeitado, né?! Para o festeiro mirim que habitava em mim, esses eram os símbolos máximos de toda e qualquer comemoração.

Desenhos no papel, lembro com riqueza de detalhes do arranjo sutil e objetivo que fiz com as palavras: "Feliz aniversário, pai, que o senhor tenha bastante saúde e alegrias!". Embaixo, estavam a minha assinatura com letra cursiva e a data que eu ainda não consegui lembrar ao certo. Dobrei a mensagem ao meio. A partir dali, os pensamentos inquietos do menino ansioso já queriam antecipar qual seria a reação dele ao receber a correspondência simples, mas feita de bom grado.

Na noite seguinte, em uma das raras visitas à sua casa, que ficava apenas a três ruas da minha, entreguei o cartão ao passo que ele agradeceu com um sorriso de canto de boca. O "obrigado" daquele dia foi a novidade do encontro, que seguia sempre o mesmo roteiro: pedir a bênção, responder que estava bem e regressar arrependido por não dar voz às palavras presas na garganta.

Elas, inclusive, até hoje permanecem aqui entaladas, como se estivessem num regime de prisão perpétua. Cresci intoxicado pelo silêncio do não dito. Inseguro por não ter o colo de pai. Procurei em terceiros afeto para sarar as feridas da alma ao mesmo tempo em que questionava a veracidade do sentimento. Como confiar no amor de alguém se não tive de quem eu mais esperava?

A maioridade, contudo, tem me ajudado a ressignificar dramas de outrora. Dar um novo sentido à falta de alento da figura paterna é uma construção diária. É preciso transformar mágoa em bem-querer, carência em amor próprio. Sigo tentando. E mesmo que, vez ou outra, eu tenha saudade do que não vivi ao teu lado, pode ser que um dia nós nos encontremos naquele mesmo endereço. Não para falar de como foi duro não te ter na festa da escola, na colação de grau, na conquista do primeiro emprego... Mas, sim, para dizer que, enquanto o coração tiver pulsando, ainda há tempo de construir novos capítulos e colher boas memórias.