Diário na Praça leva atividades para crianças e adultos no sábado

Um sábado para lá de especial para a criançada na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, durante a 5ª edição do Diário na Praça. Uma programação intensa de brincadeiras para os pequenos e atividades para pais e mães será oferecida amanhã (12), das 8h às 11h.

O evento faz parte do projeto Vida Saudável, realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Universidade de Fortaleza e do Sistema Fiec, e apoio do Governo do Estado, Indaiá, Nacional Gás, Idibra e Supermercado Guará.

A programação conta com oficina de balões, desenhos, pintura facial e pintura em gesso, além de brincadeiras com o mascote da Rádio FM 93, personagens da Turminha do Diário, animadores e recreadores no espaço.

Mais atividades

Na área esportiva do evento haverá oficinas de capoeira, judô, muay thai e treinamento funcional. Já no espaço saudável, profissionais estarão à disposição para avaliação física (IMC, peso e altura e orientações sobre atividades físicas).

Já o Espaço Recreativo da Universidade de Fortaleza terá jogos e atividades recreativas com profissionais do curso de Educação Física e de Fonoaudiologia, enquanto os cursos de Odontologia e de Enfermagem desenvolverão ações para a saúde bucal e primeiros-socorros para crianças, respectivamente. Entre uma brincadeira e outra, os pais poderão aproveitar serviços oferecidos no Espaço Zen, como o escalda pés e a reflexologia dos pés.

"É importante resgatar essas brincadeiras antigas, junto com as atuais. Será um momento para pais e filhos brincarem, mas terá também espaço só para crianças e só para adultos. Vai proporcionar todas as essas sensações e experiências", convida Renato Fontenele, produtor de eventos do Sistema Verdes Mares.