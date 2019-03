Curso de Estética e Cosmética da Unifor é nota máxima no MEC

O consumo de cosméticos e a busca cada vez mais frequente pela beleza e bem- estar é uma realidade crescente no nosso Estado. Isso tem feito com que profissionais busquem constante qualificação para atender à demanda do mercado.

Foi esse cenário que fez com que a Universidade de Fortaleza investisse continuamente na formação de excelência dos seus alunos do curso de Estética e Cosmética. Prova disso foi a nota máxima (5) no Conceito de Curso (CC), conferida pelo Ministério da Educação (MEC). A avaliação é feita com base em três critérios: Organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

Na graduação de Estética e Cosmética, o aluno aprende a trabalhar com a promoção da beleza, saúde, bem-estar e satisfação com a imagem pessoal. Além disso, as competências são desenvolvidas para criar e executar programas de atendimento personalizado ao cliente, elaborar estratégias de gestão e marketing para ambientes de estética e desenvolver atividades de educação em saúde.

Durante todo o curso, o aluno aprende a ter uma formação com visão global e foco no empreendedorismo e na tecnologia, proporcionando uma compreensão da responsabilidade e do compromisso com a sociedade. Outro diferencial são as certificações intermediárias que permitem concorrer no mercado de trabalho de forma mais rápida e com experiência comprovada.

A aluna de Estética e Cosmética da Unifor, Suiane Reis, revela seu contentamento ao saber que o curso recebeu a nota máxima. "A Instituição nos dá todo suporte para que possamos ser excelentes profissionais. Além disso, equipamentos de última geração nos ajudam a vivenciar na prática o que é ensinado em sala de aula e isso faz total diferença no mercado de trabalho", afirmou Suiane.

Reconhecimento

De acordo com a coordenadora do curso, professora Bárbara Matos, alcançar essa nota máxima é mais uma comprovação da qualidade do ensino.

"O curso já nasceu com uma estrutura diferenciada em relação às outras instituições de Ensino Superior. Com a aquisição do novo bloco com dois laboratórios, uma clínica multifuncional e um SPA, o curso integra os alunos para uma experiência real. Além das atividades na Unifor, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar distintas possibilidades em todas as áreas da saúde como, por exemplo, no Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio)", complementa Bárbara.

A diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS), professora Lia Brasil, confirma a satisfação em alcançar a nota máxima do MEC. "Essa é mais uma conquista que comprova a qualidade do ensino da Unifor e o reconhecimento do engajamento e dedicação do corpo docente, funcionários e alunos", afirma Lia.

O vice-reitor de graduação da Unifor, professor Henrique Sá, afirma que o curso não é diferenciado apenas pela estrutura, mas por incluir no mercado de trabalho profissionais com experiência comprovada", declara.