Cruz Vermelha reforça ações em bairros periféricos de Fortaleza

Em meio ao crescente número de casos de Covid-19 em bairros periféricos de Fortaleza, ações de solidariedade se multiplicam para distribuir alimentos e informação aos moradores. Desde o início da contaminação no Ceará, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tem contribuído para reduzir os prejuízos da doença em regiões mais afastadas da Capital. Até agora, a instituição já doou mais de 10 toneladas de alimentos.

A ajuda chega em momento importante para muitos bairros, que já viviam em condições de vulnerabilidade, e agora encaram cenário mais preocupante, diante das medidas de isolamento social - fundamentais para conter o avanço do novo coronavírus. Comunidades no Jangurussu, Pedras, Barroso I, II e III estão no mapa de ação do órgão, que leva, por exemplo, sopão todas as noites, a partir das 19h.

O presidente do órgão no Ceará, Allan Damasceno, afirma que nunca antes a instituição tinha sido tão procurada, agora não apenas pela população, mas por órgãos oficiais também. "Fomos imensamente mais solicitados neste momento de pandemia. A Cruz Vermelha tem recebido ofícios de prefeituras e secretarias de saúde de todas as partes do Estado", destaca.

Os alimentos levados a moradores são fruto de arrecadações, assim como roupas, brinquedos, lençóis, cobertores, produtos de higiene pessoal e de limpeza das casas. As doações em dinheiro recebidas pela CICV também estão sendo inteiramente convertidas em ações para populações em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com Allan, a Cruz Vermelha do Ceará pretende ajudar muito mais. "A ideia é amenizar o sofrimento das pessoas durante todo esse processo de pandemia do coronavírus e estar ao lado da população menos vulnerável", frisou.

Saúde

Dentro do conjunto de iniciativas para combater o contágio pela Covid-19, a Cruz Vermelha no Ceará, realiza a desinfecção de espaços públicos e unidades de Saúde, como aconteceu na área externa do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), que recebe pacientes com sintomas do novo coronavírus. A equipe usa bombas pulverizadoras com hipoclorito de sódio.

O órgão também distribuiu 550 kits com água sanitária, sabão em pó e sabonete, para a higienização dos moradores do Bom Jardim, no Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim. Além disso, em Fortaleza, a entidade também está doando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais de Saúde de unidades hospitalares da cidade, como o Hospital de Messejana, Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) e o Hospital Geral Dr. César Cals. A atuação do grupo já se espalha por outras cidades do Estado. Segundo Allan Damasceno, a entidade tem atendido ofícios de prefeitos, vice-prefeitos e gestores da Saúde. "Nós estamos doando máscaras face-shiels (máscaras de acetato utilizadas por profissionais da saúde), que são materiais caros. Também estamos doando álcool em gel e medicamentos para secretarias de Saúde do interior", declara.