Crianças ganham kits escolares

A manhã foi de festa e celebração para crianças e adolescentes - além das famílias - ontem, na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. A comemoração marcou a entrega de 200 kits escolares para crianças da região, parte da campanha "Criança Nota 10 - Proteger a infância é acreditar no futuro" da Legião da Boa Vontade (LBV).

Itens como mochila, estojo, lápis preto e colorido, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, régua, dicionários de inglês e português etc, compõem o kit para ajudar no ano letivo dos estudantes (na faixa etária de seis a 15 anos) beneficiadas pela instituição.

A ação é parte de uma iniciativa que acontece em todo o País, onde a LBV vai entregar mais de 19 mil kits. Ao todo, são 19 municípios contemplados com a Campanha. Dentro do público beneficiado, 56,3% são meninas e meninos atendidos em 66 Centros Comunitários de Assistência Social da LBV; e 31,7% destinados a atendidos por organizações parceiras do instituto.

O gestor estadual da LBV, Edison Geraldo, comenta a importância de uma ação como essa. "É um kit completo para que as crianças possam estudar o ano inteiro. E os pais dessas crianças, muitas vezes, não têm condições de financiar o estudo da criança de forma adequada", destaca o gestor. Atualmente, 200 crianças são atendidas, por dia, na instituição filantrópica; além de cerca de 60 idosos.

Atendimento

"Atendemos criança no contraturno escolar. Se a criança vai para a escola de manhã, após a aula, ela vem para LBV, almoça assim que chega, e depois fica a tarde toda em atividades culturais (como dança, esporte, música, artesanato). De manhã, é a mesma coisa: as crianças que estudam à tarde chegam aqui às 8h da manhã, tomam café da manhã. Quando chega 11h da manhã, tem um almoço completo antes de ir para a escola"

Daniele do Nascimento, dona de casa, é mãe de Vitória, 8, que participa de atividades na LBV há quase três anos. Ela destacou a importância do recebimento do kit para ajudar na educação da filha. "É uma ajuda muito grande", disse.

