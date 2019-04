Cresce aprovação de alunos da rede pública no ensino superior

"A educação transforma, liberta e dá oportunidades iguais às pessoas". A fala, dita pelo governador do Ceará, Camilo Santana, em tom de celebração, destaca o avanço no número de estudantes da rede pública estadual a ingressar no ensino superior. Foram 20.207 aprovados em instituições públicas e privadas no ano de 2018, total 19,59% maior em comparação a 2017, quando 16.897 alunos alcançaram o feito. O anúncio foi realizado em cerimônia no Palácio da Abolição, na manhã de ontem.

O resultado mostra uma variação positiva ao longo dos últimos anos. Se comparado a 2016, o crescimento foi de 49,5%. No referido ano, 13.516 estudantes ingressaram no ensino superior.

Segundo atribui o governador, o sucesso nos números está ligado aos esforços de gestores, professores e de toda a comunidade escolar, por meio de programas voltados para a educação, assim como dos investimentos demandados nos últimos anos.

"Hoje, quase 60% dos alunos que ingressam na Universidade Federal do Ceará (UFC) são oriundos de escolas públicas do Governo do Estado. Isso nos estimula. A melhor educação pública do Ensino Fundamental do País já é do Ceará. Temos avançado a cada ano e, no Ensino Médio, nós saímos da 12ª posição do Brasil e já somos o 4º no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)", disse Camilo.

Entre as estratégias de ação, o governador destaca o Programa de Alfabetização da Idade Certa (Paic) e o acompanhamento dos estudantes no fim do ensino fundamental, visando à redução das taxas de evasão escolar. "A gente tinha uma evasão muito grande na transição do Ensino Fundamental para o Médio, então criamos uma forma de acolher melhor esses jovens, de acompanhá-los. Conseguimos, ao longo dessa década, reduzir de 16% para algo em torno de 5% no ano passado. E queremos chegar a zero".

O fortalecimento da rede por meio da ampliação das escolas de tempo integral também faz parte do objetivo da Pasta, afirma Camilo. A meta é chegar a 50% das unidades até o fim da gestão.

O chefe do Executivo estadual anunciou, ainda, um programa de intercâmbio internacional para estudantes de escolas públicas e do Centro Cearense de Idiomas. "Vamos continuar o programa de premiação, com a entrega de notebooks. E cada vez mais abrir oportunidades para que nossos professores possam se capacitar, ter uma política importante que os estimule".

Superação

Ruan Andrade dos Santos, 20, está entre os que comemoram a recém-aprovação no ensino superior. Para chegar nesta etapa, o agora universitário do curso de Ciências da Computação da UFC superou problemas de saúde e duas cirurgias no joelho, que o fizeram abandonar a escola por quase quatro anos. Recuperado, ingressou no Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde pôde, enfim, concluir os estudos.

"Foi difícil porque eu peguei muitas matérias. Chegava seis da manhã na escola e saía de noite, mas recebi muita motivação e minha expectativa agora é me formar e não esquecer do EJA, pois enquanto estava lá ainda via muita evasão. Quero criar alguma coisa que prenda as pessoas lá, porque vale a pena. Eu sou fruto disso", afirma.