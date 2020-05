Covid-19: Fortaleza tem maior letalidade entre capitais do Nordeste

Em isolamento social rígido, Fortaleza é a capital com maior taxa de letalidade da Covid-19 no Nordeste. Com percentual de 8,5%, a cidade cearense supera os demais oito municípios da região. Os números são da plataforma IntegraSUS, extraídos de um painel elaborado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem). O índice relaciona o número de óbitos com o total de acometidos pela doença. O dado é diferente de taxa de mortalidade, essa direcionada para a população geral da localidade.

Até o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesa), às 17h21 de ontem, Fortaleza somava 20.939 infectados, com 1.783 mortes. É o epicentro do novo coronavírus no Ceará, que tem total de 37.275 casos confirmados e 2.671 óbitos.

Os percentuais de letalidade mais próximos são de Recife, em Pernambuco, com 6,54%, e de São Luís, no Maranhão, 6,16%. Na sequência há ainda: Maceió/AL (5,46%); Salvador/BA (3,6%); João Pessoa/PB (3,4%); Teresina/PI (3,1%); Natal/RN (2,97%) e Aracaju/SE (1,59%).

O detalhe é que a capital alencarina também lidera o ranking de casos dentre as capitais listadas. A incidência é de 75,47 contaminados para cada 100 mil habitantes - quesito que avalia a propagação do novo coronavírus no âmbito da população - atualmente cerca de 2,6 milhões.

Para o prefeito Roberto Cláudio (PDT), no entanto, as próximas semanas devem registrar redução no número de óbitos. O gestor revelou que a procura por atendimento diminuiu nos 103 postos de saúde municipais, um primeiro indício para a queda do impacto da pandemia.

"É a atenção primária de saúde, uma tendência da redução da procura de pacientes com quadro gripal nos postos de saúde. Nesta última segunda, atendemos 1.400 pessoas contra 2.110 da segunda-feira passada, e a segunda anterior de 2.139. Teve uma queda por quadro gripal", afirmou em live nas redes sociais.

No Interior

A Covid-19 segue agora uma tendência de interiorização no Ceará. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que congrega, além da Capital, outros 18 municípios, já apresenta óbitos em todas as unidades. No Estado, as mortes já alcançam 131 cidades das 184 em todas as regiões.

Assim como Fortaleza, há municípios no interior do Estado que também decretaram lockdown para reduzir a circulação de pessoas e interromper o número de casos e mortes.