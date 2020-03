Coronavírus: Com 766 casos suspeitos, Governo fecha comércio e suspende transporte intermunicipal

O Estado do Ceará parou. Aos que andarem pela rua, o silêncio e a solidão no combate ao "inimigo invisível": o coronavírus, a Covid-19. O cenário de guerra, com estabelecimentos fechados, é para frear a contaminação da região, que confirmou 24 pessoas infectadas até quinta-feira (19), segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa).

Tudo anunciado pelo governador Camilo Santana, em decreto registrado no Diário oficial do Estado de ontem. A nova realidade do solo cearense é de recessão, com impacto direto na sociedade. "A maior ação que nós podemos fazer é ficar em casa, com prevenção e higienização". Isso porque os números de suspeitos da contaminação triplicaram em 24 horas.

Até quarta, falava-se de 259 casos suspeitos, agora são 766. No Brasil, é crescente a curva de contágio, com o Ministério da Saúde registrando 621 infectados, enquanto as secretariais estaduais, em uma conta diferente, somam 635 em 21 regiões e o Distrito Federal. Além de sete óbitos: cinco mortes em São Paulo e dois no Rio de Janeiro.

Em muitos pontos, o contágio é por transmissão local, ou seja, quando os infectados contraíram a Covid-19 de uma pessoa do mesmo espaço, sem necessidade de viagem ao exterior. No âmbito geral, a crise de saúde pública pode ser ainda pior, uma vez que os testes para confirmação do novo coronavírus no País são disponibilizados apenas aos mais graves, o que anula o dado aos que sentem a doença de forma leve ou não tem sintomas.

Assim, a determinação do Governo do Estado foi de suspender o funcionamento de qualquer espaço com aglomeração, com exceção para supermercado, farmácias, postos de combustíveis e redes hospitalares, incluindo serviços veterinários.

O descumprimento das determinações anunciadas pelo Camilo ensejará ao infrator a aplicação de multa diária de até R$ 50 mil, sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego de força policial.

A partir de hoje, é proibido abrir locais físicos como bares, restaurantes, lanchonetes, igrejas, templos, equipamentos culturais, academias, clubes, centros de ginástica, lojas com comércio ou estabelecimento privado, shoppings e centros comerciais até o dia 29 de março. Qualquer feira pública, barraca de praia ou lagoa com possibilidade de banho também está interditada.

O impacto econômico dos pontos foi mensurado entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Além de Camilo, participaram de uma reunião virtual para a construção do decreto o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o desembargador Washington Bezerra, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto (PDT), o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o titular da Sesa, Dr. Cabeto, e o Ministério Público, representado pelo procurador geral da Justiça Manuel Pinheiro.

A mensagem nítida é de combate à pandemia mundial. O objetivo é diminuir ao máximo qualquer contato físico para restringir os infectados, tratá-los e cessar a transferência do coronavírus.

"A única forma que temos de reduzir o fluxo desse vírus é o isolamento social, é impedir o contato das pessoas. Essas medidas são duras, mas necessárias para retardar a contaminação do vírus no Estado do Ceará porque, se seguir muito firme, vamos pressionar o sistema público e, com isso, dificultar o atendimento às pessoas graves, que já estão chegando", afirmou Santana.

O termômetro para a decisão foi o feriado em homenagem ao Dia de São José, comemorado ontem. Apesar dos estabelecimentos religiosos funcionando sem fiéis para as celebrações ao padroeiro das chuvas na Capital, muitos se aventuraram a sair contra as determinações de saúde e lotaram feiras, praias e espaços gastronômicos. Como o Covid-19 demora até sete dias para se manifestar, o risco de propagação é alto antes mesmo dos sintomas como febre e falta de ar aparecerem.

Mudança no tráfego

Eixo importante do aspecto comercial, o decreto de Camilo Santana se estende ainda ao trânsito e o direito de ir e vir através da terra alencarina. A priori, os transportes foram paralisados com datas distintas e a possibilidade de prorrogação a depender do agravamento da crise sanitária.

Ao rodoviário, os ônibus intermunicipais serão suspensos a partir 0h da próxima segunda-feira (23). Quanto ao veículo leve sobre trilhos (VLTs) e metrôs - seja de Fortaleza, Sobral ou Cariri-, ficam sem funcionar mais cedo, no sábado (21), também na virada do dia, às 00h. O objetivo então é evitar que os passageiros possam transmitir a doença entre os municípios e também desestimular o deslocamento. O ponto facultativo dos servidores estaduais será prorrogado até o dia 27.

Barreiras

O Ceará também limitou o tráfego e impôs barreiras nos limites da unidade federativa com outros estados.

Em contato com os mandatários estaduais, o Governo ampliou a rigidez nas entradas para Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Piauí e Paraíba. Os espaços receberão maior fiscalização de carga e orientações contrárias às especificidades de chegadas de indivíduos e cargas.

A mudança também afeta o setor industrial, com a suspensão de atividades até o dia 29 deste mês, à exceção da produção de itens considerados essenciais.

O contraponto inicial são os bares dentro de hotéis ou espaços privados. Para seguir aberto, o funcionamento tem que ser exclusivo aos hóspedes. No caso dos demais campos de alimentação, a única alternativa de funcionamento é o serviço de entrega ou aplicativo, sendo vetada aglomeração em loja comercial.

O infectologista do hospital São José, Robério Leite, explicou que a tendência é mudar o diagnóstico com o avanço dos casos para determinar um padrão de conduta frente ao coronavírus. "Na China, mudaram a forma de observação da doença e, de um dia para o outro, registraram mais 10 mil casos. A mudança é suprimir o aparato técnico para aceitar o quadro clínico, do médico", afirmou o doutor.