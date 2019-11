Congresso discute adaptação das mídias às novas tecnologias

A capacidade de se adaptar às tecnologias em incessante surgimento inere a praticamente todas as áreas de atuação profissional. Na comunicação, as novas formas de se produzir é o ponto principal em discussão no Congresso de Radiodifusão - Fala Norte e Nordeste 2019, evento realizado pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), que acontece até hoje no Shopping RioMar Fortaleza.

Com o tema “A radiodifusão na era da disrupção”, a programação foi aberta oficialmente na noite de ontem, com homenagens póstumas a lideranças que impulsionaram a radiodifusão no estado do Ceará e no Nordeste. Dentre eles, o empresário Airton Queiroz, “pelos relevantes serviços prestados à sociedade cearense à frente do Sistema Verdes Mares”.

O presidente da Acert, o jornalista Paulo César Norões, destaca que tudo o que diz respeito ao dia a dia da radiodifusão está contemplado na programação do evento.

“A ideia é que nesse momento de disrupção há uma necessidade premente da mídia tradicional, sobretudo o rádio e a televisão, de se reposicionarem, de se reinventarem, de se apropriarem das novas tecnologias, não como algo que possa fortalecer possíveis adversários que estão chegando, mas, principalmente, que sejam ferramentas que você possa usar para prestar um serviço ainda melhor do que já é prestado tradicionalmente pelo rádio e pela TV há tanto tempo”, diz o presidente da Acert.

Palestras

Visando atingir diferentes áreas da radiodifusão, o Congresso tem como público-alvo não apenas a figura do comunicador, se voltando, também para engenheiros, técnicos, produtores, professores e estudantes de comunicação. A programação conta com cursos, palestras, painéis de discussões e uma feira de negócios, que trará novidades para o setor, ampliando suas possibilidades.

Entre os destaques da programação de hoje está a palestra “A Radiodifusão e o Poder Concedente”, do secretário Nacional de Radiodifusão - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Elifas Gurgel.

No encerramento do evento, acontece, ainda, a 5ª edição do Prêmio Aboio de Comunicação, que reconhece as melhores peças publicitárias veiculadas em emissoras de rádio e televisão do Ceará. Na ocasião, será lançado, também, o Desafio Aboio, uma competição em que os estudantes poderão criar campanha para uma das empresas patrocinadoras do evento, sob a orientação de um diretor de criação do mercado.

Programação 29/11

Palestras

A Nova Comunicação - 9h

5G - Desafios e Oportunidades - 10h

A Publicidade e o Rádio da Era da Disrupção - 14h

Painéis

A Radiodifusão e o Poder Concedente - 11h

Sintonia em Alto Volume. Um panorama completo do Meio Rádio - 15h

Esporte - Jornalismo ou Entretenimento? - 17h

Encerramento

Prêmio Aboio de Comunicação - 20h