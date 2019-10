Comunicado: Transparência eletrônica

O Tribunal de Contas do Ceará vai fazer sessões em ambiente eletrônico. Isso, segundo o órgão, deve agilizar a análise dos processos, racionalizando também o tempo investido nos julgamentos. Em resumo: deve gerar mais economia. As sessões virtuais serão realizadas sempre das segundas às sextas-feiras, com registros na secretaria-geral. Os procedimentos, no entanto, vão começar até antes. É que pautas de julgamento serão disponibilizadas no DOE-TCE no primeiro dia útil da semana anterior ao início das sessões, observando-se antecedência de 72 horas, no mínimo. Depois, o Ministério Público vai poder de manifestar e será aberta a votação. O resultado será publicado após o término da sessão virtual.

Pole

O TCE cearense é o primeiro do País a julgar virtualmente todos os processos. E é o quarto a implantar o procedimento de votação em ambiente virtual. As pautas de julgamento serão tornadas públicas no Diário Oficial que a Corte veicula na Internet.

Modernoso

Agendada para começar hoje, em Juazeiro do Norte, a 29ª Convenção Estadual do Comércio Lojista tem um pé na modernidade. E se propõe a debater o que se chama de "políticas públicas 4.0". O evento segue até domingo.

Check in

Pesquisa de uma agência virtual de turismo apurou que 34% dos passageiros que pretendem viajar de avião para as festas de fim de ano devem se concentrar em três destinos principais - um no Sudeste, outro no Sul e o terceiro no Nordeste: São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Fortaleza.

Check out

Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e Porto Seguro (BA) também fazem parte das opções de destinos mais procurados para o Réveillon e têm alto volume de procura, mas aparecem em posições menos disputadas.

Mata-leão

Apesar de engajado no ramo religioso, o deputado David Durand (Republicanos) pôs para tramitar na Assembleia Legislativa projeto que cria no Ceará um Programa Estadual de Artes Marciais e Lutas nas Escolas. Oremos!

Fole bem temperado

Depois de se apresentar no Vaticano, nas homenagens à Santa Dulce dos Pobres, o sanfoneiro Waldonys dará rasante no Festival de Gastronomia do Aracati. Será de 25 a 27 próximos.