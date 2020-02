Comunicado: Tecnologia e Transparência

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado tem focado em modernizar os serviços oferecidos pelo Órgão. Nos últimos anos, a Controladoria investiu em inovações para facilitar o uso de serviços públicos, como a Ouvidoria e o Acesso à Informação, e em sistemas internos informatizados utilizados pelos servidores estaduais. São da CGE plataformas como o Ceará Transparente, o Observatório da Despesa Pública, o e-Parcerias e o Sistema de Informações Estratégicas de Controle (Siec).

IMPACTO

O benefício da modernização se reflete na boa gestão dos recursos transferidos pelo Estado por meio de suas parcerias, seja com as prefeituras, com entidades sem fins lucrativos ou mesmo com pessoas físicas. No mais, todo cidadão pode (e deve) fazer valer o esforço e acessar o Ceará Transparente para acompanhar receitas e despesas.

AÇÃO

Amanhã, na Praia de Iracema, acontece a Marcha dos Raros, uma caminhada de conscientização que parte da estátua de Iracema, às 16h, e segue pela orla até o Aterrinho. Serão distribuídas camisetas do evento no local. Dia 29 de fevereiro, o auditório da Torre de Saúde do Hospital São Mateus sediará o 1º Simpósio Nacional de Doenças Raras.

COMEÇOU

Passou o Carnaval, e agora as obrigações batem à porta. Para ajudar a memória: no próximo dia 2 de março será aberto o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. A entrega da declaração pode ser feita até 30 de abril, mas quanto antes for feita, melhor para evitar imprevistos.

ANTECEDÊNCIA

Antes da abertura oficial, o declarante pode fazer a busca dos documentos necessários e, em caso de faltar algum, já ir atrás de uma nova via. Há ainda os informes de rendimentos das fontes pagadoras e instituições financeiras e recibos de pagamentos e compras.