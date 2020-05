Comunicado: Respeito deve guiar retomada

A fase de transição para retomada das atividades econômicas começa na próxima segunda (1º) e, junto com ela, um importante teste de demonstração de respeito a todos que moram no Ceará. A tentativa de retorno à normalidade não pressupõe o fim da pandemia, muito menos do número de casos da Covid-19 ou de óbitos pela doença. Pelo contrário, é um termômetro para saber se os cearenses continuarão a seguir todas as medidas de higiene necessárias para prevenção da doença, bem como se continuarão a manter o isolamento social. Por isso, para que o índice da doença caia o suficiente para que possamos voltar à normalidade o quanto antes, é importante que todos respeitemos as regras impostas pelo Governo do Estado para a retomada dos serviços, assim como o distanciamento social. Apesar da saudade que todos guardamos, ainda não é a hora de chamar os amigos para reuniões em casa, nem os filhos para a casa da avó, muito menos ir à praia e fazer festas, aglomerando pessoas. Afinal, ninguém quer que medidas mais rígidas voltem a ser impostas nem impedir que outros setores, que ainda não foram contemplados pelo plano de retomada, continuem na espera por mais tempo.

Pedido aberto

A Direção da Faculdade e Medicina da Universidade Federal do Ceará (Famed-UFC), inclusive, emitiu, novamente, uma carta aberta ressaltando a importância da manutenção do distanciamento social no Estado, para garantir a capacidade de resposta do sistema de saúde. Para a Famed, a sutil demonstração de redução na curva da Covid-19 em Fortaleza não é suficiente para assegurar ainda um retorno seguro, já que a maioria dos leitos de UTI não supre a necessidade. Por isso, é necessário manter o distanciamento a fim de evitar uma segunda onda de infecções e mortes, ainda mais quando boa parte dos leitos de enfermarias e UTIs continua com um alto índice de ocupação.

Hospital Veterinário

Na segunda-feira (1º), também é dia da reabertura dos atendimentos de urgência e emergência no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), dando um fôlego de alívio aos tutores de pets que aguardam atendimento. O equipamento é um dos únicos em Fortaleza a oferecer serviços completos de tratamento veterinário com preços acessíveis. No início deste mês, o Hospital suspendeu as atividades por falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais do local. O equipamento passou por desinfecção e os EPIs estão garantidos. As senhas para atendimento de emergência e urgência começam a ser distribuídas a partir das 7h de segunda.

Cinema virtual

O Cinema do Dragão do Mar estreou na quinta sua participação em uma plataforma virtual de salas de cinemas de todo o Brasil, onde o espectador assiste a filmes inéditos no cinema em casa. O filme em cartaz é 'Os Olhos de Cabul' (2019), uma animação francesa que mostra as aventuras e dificuldades de um casal apaixonado em pleno verão de 1998, na cidade de Cabul, no Afeganistão, que é ocupada pelo Talibã. Para a assistir ao filme, basta se cadastrar na plataforma do Cinema Virtual (cinemavirtual.Com.Br), adquirir o ingresso no valor de R$ 19,90 e escolher a sala do Cinema do Dragão. O filme fica disponível para ser assistido em até 72 horas, podendo ser acessado por até três dispositivos simultaneamente.