Comunicado: Reduzir o consumo em casa

A prolongada permanência em casa por causa do isolamento social, para evitar a propagação do coronavírus, está aumentando os gastos e as contas de energia elétrica das famílias, sobretudo daquelas que estão em regime de home office. Além da energia elétrica, o consumo de água também se modificou. A quarentena é uma boa oportunidade para repensar os hábitos de consumo desses dois recursos. Vale ficar atento para usar o máximo de luz natural; racionalizar o uso de ferro elétrico, chuveiro e máquina de lavar; evitar aparelhos eletrônicos em stand by e tirá-los da tomada ao final do expediente. Para não desperdiçar água, lembre-se de fechar torneiras, usar máquina de lavar na capacidade máxima e não tomar banhos prolongados.

Ponte estaiada

A Prefeitura de Sobral abriu licitação para contratação de empresa especializada na construção de ponte estaiada. O empreendimento deverá ser construído sobre o Rio Acaraú, com orçamento previsto em R$ 6,3 milhões.

Outros tempos

Na gestão do ex-governador Cid Gomes, irmão do prefeito de Sobral, Ivo Gomes; o Governo do Ceará também previu a construção de uma ponte estaiada sobre trecho do Rio Cocó, em Fortaleza, com custo de R$ 338 milhões. A parceria público-privada prevista para a obra, no entanto, foi cancelada em 2017.

Álcool

A Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas promove hoje, às 17 horas, uma transmissão ao vivo com a temática do uso da bebida alcoólica em tempos de isolamento. A discussão faz parte de uma série de conteúdos digitais promovidos nos perfis na internet da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direito Humanos (SPS).

Idosos

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-CE lançou a campanha digital "Proteção ao Idoso Já". A iniciativa inclui uma série de orientações voltadas para saúde mental, proteção no isolamento e cuidados para o caso de necessidade de comparecer a local externo. Os informativos que serão divulgados reforçam ainda a importância de procurar ajuda em caso de violência doméstica através do Disque 100.

Leite

O Governo do Ceará está ofertando diariamente 29 mil litros de leite bovino e caprino para famílias cadastradas no Programa de Aquisição do Leite. A política pública atende a 184.424 cearenses em situação de vulnerabilidade social em 116 municípios do Estado.

A Prefeitura de Maracanaú inicia hoje o programa "Ligado na Sua Saúde", um serviço de teleatendimento médico contra a Covid-19. Por telefone, médicos irão tirar dúvidas e orientar os pacientes sobre como agir em casos de sintomas da doença e também sobre as medidas corretas para cumprir o isolamento social.

O serviço funcionará de 8h às 12h e de 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, em diferentes telefones divididos por bairros. Nas redes sociais da Prefeitura de Maracanaú, é possível conferir os números de contato por cada Área de Vigilância em Saúde.