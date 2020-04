Comunicado: Recomendações aos pais e às escolas

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), órgão do Ministério Público do Ceará, expediu recomendação a pais, responsáveis e estabelecimentos de ensino privados de todo o Estado sobre a relação de consumo entre clientes e instituições educacionais particulares neste momento em que as atividades presenciais foram suspensas. O Decon recomenda que pais/responsáveis e estabelecimentos de ensino priorizem a continuidade dos contratos, com a adoção de medidas para manter a qualidade do serviço, mesmo que utilizando de novas técnicas e tecnologias, com adequação do plano pedagógico. O órgão também orienta que os estabelecimentos particulares de ensino prestem todas as informações aos estudantes, pais e responsáveis acerca das alterações do Plano Pedagógico para ajustá-lo ao Plano de Atividades Domiciliares, além de informes sobre reposição das aulas suspensas e as modificações na planilha de custo.

TRÂNSITO

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) iniciou uma força-tarefa, na tarde de ontem, para conscientização sobre o cumprimento das medidas necessárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Um efetivo composto por 80 agentes e 120 operadores de tráfego estará concentrado nesta iniciativa. As Regionais I e V receberão uma atenção especial durante esta semana por serem as que ainda apresentam o menor percentual de redução de fluxo veicular.

IMIGRANTES

A pandemia representa desafios particulares para quem está distante do próprio País. No Ceará, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos passou a disponibilizar canal de atendimento para que os imigrantes que estão em nosso Estado. Segundo a Pasta, entre as dúvidas mais comuns, estão as sobre o auxílio emergencial. Desde o dia 19 de março, já foram mais de 129 atendimentos a migrantes de diversas naturalidades. É possível entrar em contato pelo WhatsApp no número (85) 98439.3462.

ANSIEDADE

O Programa Vidas Preservadas do Ministério Público do Ceará (MPCE) promove, hoje (22), uma live com o tema "Atividades Corporais Holísticas para controle da ansiedade". O encontro virtual dá continuidade às lives sobre saúde mental promovidas pelo projeto e ocorrerá no @vidaspreservadas, a partir das 15 horas. A convidada será a professora do Curso de Educação Física da Uece, Kristiane Franchi. Pensar estratégias para o isolamento é, sem dúvida, essencial.

"RELAMPEJAR"

Ontem mesmo, esta coluna falava um pouco sobre as chuvas destes primeiros meses no Ceará. Isto ocasiona um fenômeno que atingiu principalmente a Capital e a área metropolitana: raios e trovões. Entre a meia-noite e as 9 horas de ontem (21), foram registrados cerca de 3 mil raios em todo o Ceará, sendo 300 descargas atmosféricas apenas na Grande Fortaleza. As redes sociais se encheram dos vídeos deste bonito, embora por vezes assustador, fenômeno. Até porque o cearense, mesmo longe do sertão, não deixa de se admirar com tudo aquilo que o cerca. "Eu fiz chover, eu fiz relampejar", já dizia a baiana Mariene de Castro.

FEIRA

Uma oportunidade para vender os seus produtos! As inscrições para a primeira edição online da Feira Fuxico da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho estão abertas até a próxima sexta-feira (24). Na versão digital da feira, os produtos serão exibidos nas redes sociais e site da Escola. Poderão participar ex-alunos(as) dos cursos promovidos pela Escola que desenvolvam produtos criativos artesanais. Será dada preferência àqueles que tenham participado de edições presenciais da Feira Fuxico.