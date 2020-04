Comunicado: Quem cuida de quem nos cuida

Psicólogos e terapeutas estão na linha de frente do cuidado à saúde mental, tão atingida durante a pandemia do novo coronavírus. São eles que lidam com a angústia e a ansiedade da população em isolamento social, mas também com a pressão sobre médicos e enfermeiros para salvar vidas. E, para que possam atender a essas demandas, principalmente relacionadas ao luto, estes profissionais precisam manter a saúde mental equilibrada. Em Fortaleza, surgiu a partir de uma psicóloga uma iniciativa de apoio a todos que estão inseridos nessa realidade. A proposta é realizar encontros virtuais desses profissionais com especialistas em lidar com emoções relacionadas a luto e desastres. Os grupos já formados terão acesso a discussões sobre o tema "Luto - Delimitações teórico-conceituais e recomendações clínicas em tempos de Covid-19", facilitadas pelo diretor-presidente no Brasil da Fundação Elisabeth Kübler-Ross, Rodrigo Luz. Outras referências na área também devem participar dos encontros. Uma importante iniciativa para manter bem que cuida da saúde mental da sociedade.

Dúvidas

O Governo do Ceará lançou mais um canal para atender às dúvidas dos cearenses durante a pandemia do novo coronavírus. A plataforma utilizada é o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, por meio do número (85) 98439-0647. Para receber orientação ou respostas para as suas dúvidas, basta mandar um "oi" para ser atendido por uma equipe de saúde. Lembrando que também estão disponíveis outras ferramentas para atendimento, como o Telesaúde, por meio do número 0800 275 1475, e o próprio site do Governo do Estado.

Alimentação

O governador Camilo Santana (PT) anunciou uma necessária ação social beneficiando alunos da rede estadual de ensino. Será distribuído cartão vale-alimentação para 423.000 alunos da Rede Estadual de Ensino, no valor de R$ 80, cada. Junto a outras ações do Estado, como isenção de contas de energia e água e esgoto e a antecipação do pagamento do Cartão Mais Infância, estima-se que 2,5 milhões de cearenses de famílias mais vulneráveis estão sendo beneficiados em meio à crise.

Transparência

Com o decreto de calamidade pública, os Executivos municipais e estadual estão isentos de uma série de medidas para compra e contratação. Contudo, isso não significa que a adoção de medidas possa ser feita de maneira pouco transparente. Por isso, é importante acompanhar o trabalho do Comitê de Controle Interno, Transparência e Governança da Prefeitura de Fortaleza. É momento de eficiência e celeridade, mas também de transparência e legalidade. Fiquemos de olho!

Que tal dicas culturais para o feriadão? Algumas atrações imperdíveis neste fim de semana vão tocar, virtualmente, aí mesmo na sua casa. Para começar, no Instagram do Centro Cultural Belchior, da Prefeitura de Fortaleza, há transmissões para todos os gostos hoje (11) e amanhã (12).

Para os forrozeiros, a dica é a live da cantora Solange, a partir das 16h de hoje, no canal da artista no Youtube. Também hoje, na série "Porto Dragão Sessions", do Governo do Estado, é possível conferir os artistas Ilya e Astronauta Marinho.