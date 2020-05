Comunicado: Queda de acidente durante isolamento social

Além de diminuir o contágio da Covid-19, o isolamento social em Fortaleza tem ajudado a reduzir o número de acidentes de trânsito na Capital - e os impactos disso. De acordo com dados do Instituto Doutor José Frota (IJF), repassados pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT-CE) - Regional Ceará, o número de pacientes envolvidos em acidentes de trânsito atendidos no hospital, na primeira quinzena de abril, diminuiu 35% em relação a igual período do ano passado. Apesar dos bons índices, a SBOT-CE diz que a situação ainda preocupa, por conta da pressão que esse tipo de ocorrência exerce na capacidade de atendimento e internação em todos os hospitais, principalmente o IJF, responsável por atender a maior parte de acidentados. Por isso, a permanência em casa - para quem pode - deve continuar, para que os dados melhorem ainda mais. Além disso, a entidade pede a condutores que tenham que sair de casa para redobrar a atenção no trânsito.

Ceará

Nas rodovias estaduais, os dados também apontam uma considerável redução no número de acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em todo o mês de abril. Vale lembrar que, conforme levantamento da PRE, do dia 1º ao dia 30 do mês passado, 85 ocorrências de acidentes de trânsito nas CEs foram notificadas, contra 263 em igual período de 2019. O valor representa uma queda de 67,7%, um índice a ser comemorado.

Vítimas

Apesar da redução, quando olhamos para os acidentes com óbitos, é possível perceber que alguns desses foram bem graves. Durante abril deste ano, a PRE registrou 18 óbitos em acidentes nas rodovias estaduais, contra 24 em igual período do ano anterior, o que representa uma queda de 25%. Então, não esqueça: se puder, fique em casa e tenha atenção redobrada ao dirigir.

Certidões regulares

Proprietários e representantes de empresas cearenses já podem emitir automaticamente as certidões negativas de falência e concordata por meio do site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Com a modernização do TJCE, o documento, que demorava até 72 horas para chegar ao e-mail do solicitante, agora é entregue em menos de 30 minutos, logo após a compensação do pagamento. O documento é um comprovante de regularidade da empresa exigido em muitos processos licitatórios.

Outros documentos

Além da certidão negativa de falência e concordata, o TJCE também oferece em seu site (tjce.Jus.Br) a disponibilização de outras certidões eletrônicas, como a de negativa de processos judiciais (cível e criminal); de naturalização; de registro de porte de arma; ação possessória; inventário e arrolamento; entre outras.

Para o Dia das Mães, celebrado amanhã, que tal curtir uma live do cantor Roberto Carlos, que será transmitida pelo Multishow no Youtube, às 15h? As mamães que curtem a Jovem Guarda vão amar!

Já para as mães que gostam de um samba e pagode, nada melhor do que a live do cantor Zeca Pagodinho, às13h, também amanhã, no canal oficial dele no Youtube. Afasta os móveis da sala para poder dançar.