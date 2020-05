Comunicado: Proteção às crianças

Infelizmente, em meio a uma crise tão crítica quanto a causada pela pandemia da Covid-19, ainda há outros problemas aos quais precisamos seguir atentos. Um dos mais sérios é o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Maio é o mês de referência ao enfrentamento a estes crimes e, por isso, é necessário ampliar informações sobre como denunciar uma suspeita ou mesmo confirmação destas violações. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (DCECA) funciona de segunda a sexta-feira e pode ser contactada pelos números: (85) 3433.9568 e 3101.2044. Os Conselhos Tutelares continuam funcionando, em regime de plantão, para acolher tanto presencialmente como por atendimento remoto. Em Fortaleza, é possível entrar em contato pelos números: (85) 98970.5479/ (85) 3238.1828. E sempre é possível fazer denúncias, 24 horas por dia, no Disque 100. Cuidar de crianças e adolescentes é tarefa primordial do Poder Público, mas também de toda a sociedade. Por isso, não se omita e denuncie casos de violações de direitos e de violência contra eles.

Enem

Um impasse segue deixando apreensivos estudantes: o adiamento ou não do Exame Nacional do Ensino Médio. A desigualdade entre alunos de diferentes instituições tem sido usada como justificativa para a suspensão. O Ministério da Educação prefere ignorar isto e se apegar a uma ilusão de que todos os alunos prosseguem conseguindo estudar normalmente na pandemia. Em um País no qual muitos estudantes fazem as únicas refeições do dia nas escolas, chega a ser irresponsável a continuidade de um cronograma que define o futuro de jovens brasileiros como se estivéssemos em uma situação normal.

Alternativa

Entretanto, há iniciativas que podem ajudar a amenizar o impacto negativo das dificuldades para estudar durante a quarentena. A Geekie Games, plataforma intuitiva que conta com planos de estudo personalizado, está disponibilizando 20 mil vagas gratuitas tanto para jovens da escola pública como para estudantes do Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições para receber o benefício podem ser feitas pelo site: materiais.Geekie.Com.Br/bolsas-geekiegames.

Licença

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) está disponibilizando uma nova plataforma online para emissões de licenças municipais de funcionamento e construção de forma totalmente virtual. A plataforma Licenciamento Digital Seuma não altera os prazos de emissão dos documentos, já que o processo passará por todas as etapas de análise já existentes. O que muda é a oferta de uma nova plataforma de acompanhamento virtual.

Em meio à pandemia, uma notícia bonita veio do Zoológico Municipal Sargento Prata, em Fortaleza: o nascimento de uma arara-vermelha no local. A espécie é considerada ameaçada de extinção.

Ontem, foi o Dia Internacional dos Enfermeiros. Em homenagem, o navio Log-In Jacarandá, atracado no Porto do Pecém, amanheceu o dia com uma máscara gigante estendida. Uma inusitada e merecida homenagem a profissionais essenciais.