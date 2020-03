Comunicado: Para as viagens agendadas

A pandemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, tem atingido diferentes âmbitos da vida da população mundial e, é claro, brasileira. Com muitos cancelamentos de grandes eventos nacionais, além do medo da contaminação em cidades com maior número de casos, é importante ficar alerta para uma nova recomendação do Ministério Público Federal (MPF). Quem está de viagem agendada para destinos nacionais e internacionais, pode cancelar as passagens aéreas sem taxas e multas, recomenda o MPF à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo o órgão, a cobrança seria abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A medida deve atender clientes de companhias aéreas que tenham adquirido as passagens até o dia 9 de março, tendo como origem os aeroportos do Brasil. Além disso, deve garantir a possibilidade de remarcação de viagens para a utilização de passagens no prazo de até 12 meses. O MPF também quer a devolução de taxas já cobradas.

Investimento

Não são tempos fáceis para pesquisadores no Brasil. Com as principais instituições de fomento, como Capes e CNPq, sofrendo sucessivos cortes de orçamento por parte do Governo federal, iniciativas no sentido oposto sempre merecem ser comemoradas. Por isso, é preciso parabenizar o investimento de R$ 23,7 milhões em Bolsas de Formação Acadêmica feito pelo Governo do Ceará. Mais de 1,1 mil pesquisadores terão a possibilidade de continuar importantes avanços na pesquisa cearense. E sempre bom lembrar: bolsa de pesquisa não é favor, é obrigação para com os nossos pesquisadores.

Último dia

A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo se encerra nesta sexta-feira (13). A ação tem como foco imunizar crianças e jovens com idade entre 5 e 19 anos. Deve se vacinar quem não tem nenhuma dose da vacina ou está com o esquema vacinal incompleto. A segunda fase da Campanha está agendada para ter início no dia 16 de março, próxima segunda-feira. Nessa fase, devem ser imunizadas pessoas com idade entre 30 e 59 anos. Corre que ainda dá tempo para se proteger!

Renegociar

Quem tem dívidas com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) tem oportunidade para renegociar. O órgão participa nesta sexta-feira (13) da programação da “Semana do Consumidor 2020”, realizada pelo Ministério Público do Estado (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). Na oportunidade, a companhia fará atendimento na Praça do Ferreira para negociação de débitos. O serviço tem início a partir de 8 horas e prossegue até as 14horas. A Cagece disponibilizará oito guichês próprios da companhia. As negociações variam de acordo com a dívida de cada cliente.

Atenção, realizadores de audiovisual!

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para o I Festival de Cinema e Vídeo da Juventude. A iniciativa tem por finalidade dar visibilidade à produção de cinema independente realizada em Fortaleza, principalmente pelas juventudes de periferia. Para se inscrever, basta preencher formulário disponível no Canal da Juventude e enviar o link para visualização ou download da obra até a próxima terça-feira, dia 17 de março.

