Comunicado: Orientação para as compras

Para começar a semana, vamos falar de um problema que atinge uma ampla maioria de brasileiros: o endividamento. A soma desse grave problema com soluções que parecem atrativas para as compras a longo prazo não é indicada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará. O alerta dos defensores é a respeito do cartão de crédito consignado, modalidade em que o valor da fatura é descontado automaticamente do contracheque ou benefício INSS. O que parece atrativo, visto que as taxas de juros são vendidas como até cinco vezes mais baixas que o cartão de crédito normal, não é recomendado pelos defensores estaduais se o cenário já for de superendividamento.

O uso indevido dessa forma de crédito pode comprometer ainda mais a renda de quem tem dívidas, já que a modalidade passa a contribuir para o aumento do endividamento porque, a médio e longo prazo, consomem parcela expressiva dos rendimentos. Por isso, é necessária atenção redobrada.

Fraude

Três estudantes de Medicina da Universidade Federal do Cariri (UFCA) são acusados de estar envolvidos em fraudes contra o sistema de cotas da instituição. O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação civil pública e denúncia criminal tanto contra os estudantes como contra os pais, como responsáveis. É solicitado cancelamento das matrículas e a expulsão imediata dos universitários da Instituição, além de uma multa de R$ 300 mil. Os três estudantes ingressaram no curso em vagas destinadas a alunos de escolas públicas com a apresentação de documentos fraudados, segundo a investigação do MPF.

Para ajudar

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica) quer incentivar pessoas físicas e jurídicas a destinar parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). A campanha "Doando Esperança - seu Imposto de Renda faz a diferença" quer apresentar aos contribuintes os projetos financiados pelos recursos do Fundo e, assim, estimular a colaboração. A destinação pode ser efetuada diretamente no programa de ajuste anual do imposto de renda da Receita Federal. Também é possível realizar a doação diretamente em uma das contas do Fundo.

Oportunidade

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos simplificados que irão preencher vagas para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Serão dois processos: para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor, com 1.118 vagas no Ceará; e para Recenseador, com 7.270 vagas, distribuídas nos municípios cearenses. As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três ou cinco meses, dependendo da ocupação.

Pílulas

Um teste inusitado irá ocorrer em Fortaleza no dia 28 de março. A instituição Mensa Brasil irá realizar uma medição de inteligência para identificar as pessoas que possam estar entre os 2% no planeta com maior grau do chamado QI ou Quociente de Inteligência. Isso mesmo!

Os fortalezenses irão poder realizar o Teste Psicométrico, de maneira presencial, para saber qual o QI. As inscrições vão até o dia 26 de março e podem ser realizadas por pessoas com idade entre 17 e 63 anos, que tenham, no mínimo, o Ensino Superior incompleto (cursando ou não). E aí, que tal descobrir se você faz parte desses 2%?