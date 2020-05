Comunicado: Oportunidades na Cultura

Em tempo de dificuldades econômicas, uma notícia boa para quem trabalha com cultura. A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) está com inscrições abertas para o projeto 'Arte em Rede - Convocatória para Seleção de Projetos Artísticos em Formato Digital', que irá contemplar projetos voltados ao ambiente virtual para fazerem parte da programação de equipamentos culturais do Estado do Ceará. Ao todo, R$ 210 mil serão investidos para beneficiar 140 projetos. Dessa forma, cada iniciativa contemplada receberá um ajuda de R$ 1.500. O objetivo da ação é estimular a economia criativa e atender ao direito de acesso à cultura através do fomento à criação e produção de conteúdo artístico digital.

Inscrições

Os interessados em participar podem se inscrever no site do Mapa Cultural do Ceará (mapacultural.Secult.Ce.Gov.Br) até o dia 5 de junho. Não podem participar os contemplados pelo edital do Festival Cultura DendiCasa. As propostas devem desenvolver conteúdos relacionados a uma das áreas: arte digital; artes integradas; artes visuais e fotografia; audiovisual; dança; e outras.

Prêmio Capes

Encerram amanhã as inscrições para o Prêmio Capes de Tese, que vai reconhecer os melhores trabalhos de doutorados defendidos em 2019 no País. O prêmio principal é oferecido ao melhor trabalho de cada uma das três grandes áreas de estudo: Ciências da Natureza, Humanas e Exatas. As inscrições podem ser feitas no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Bolsas

Os autores que forem selecionados já irão garantir uma bolsa de estágio pós-doutorado em uma instituição de ensino do País, além de um prêmio de R$ 3 mil para participação em evento acadêmico-científico para o orientador. Já no 'Grande Prêmio', que irá premiar apenas um trabalho de cada área, os orientadores receberão R$9 mil para participação em congresso internacional e o autor ganhará uma bolsa para estágio pós-doutoral de 12 meses em uma instituição internacional.

Direito Eleitoral

O Instituto Cearense de Direito Eleitoral (Icede) completou cinco anos neste mês, tendo à frente da instituição o advogado André Costa. De olho já nas condutas de pré-candidatos e agentes públicos na pré-campanha, o Instituto realizou ontem mais uma etapa do 'Diálogos Eleitorais', com a presença do advogado Filipe Santana e da secretária jurídica do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Orleanes Cavalcanti, para tratar sobre situações de inelegibilidade e registro de candidatura.

O Cineclube Vila das Artes promove, hoje, às 17h, a segunda edição das "Sessões de Quarentena", versão online do cineclube. Nesta quinta, será transmitido o filme "O homem que comprou o mundo" (1968), do cineasta Eduardo Coutinho, no canal do Vila das Artes no YouTube.

A sessão é seguida por debate mediado por Kamilla Medeiros, curadora da sessão e idealizadora do Cineclube Âncora, com Carlos Alberto Mattos, crítico e autor do livro "Sete Faces de Eduardo Coutinho", e o realizador audiovisual e bacharel em Ciências Sociais, Cesar Mota.