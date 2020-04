Comunicado: O risco do descumprimento

Infelizmente, muitos cearenses ainda não se deram conta da crise em Saúde Pública que o Estado, o País e o mundo vivenciam diante da pandemia da Covid-19. Apesar do decreto assinado pelo governador Camilo Santana estabelecendo regime de isolamento social, maneira mais eficaz de evitar a disseminação acelerada do novo coronavírus, muitos insistem em violar a determinação, colocando em risco a saúde de toda a população. Apenas do dia 20 de março até o dia 5 de abril, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) já atendeu 7.836 ocorrências por descumprimento ao decreto. O número alto encontra-se quase igualmente dividido entre ocorrências referentes a aglomerações de pessoas (3.891) e estabelecimentos comerciais que prosseguem abertos (3.945). O decreto continua em vigência, por isso, caro leitor, se presenciar casos que, de alguma forma, descumpram a lei, basta ligar para o 190. E não esqueça: se puder, fique em casa!

Doação

Nunca é de mais reforçar a necessidade de doação de sangue. Em período de pandemia e isolamento social, é preciso reafirmar a relevância desse gesto de solidariedade. Por isso, o Hemoce fez parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com a Uber para oferecer um incentivo para quem quer doar sangue: um cupom de R$ 30 para a locomoção. A iniciativa vale apenas até a sexta-feira (10), então corra. Lembrando que, para doar sangue no Hemoce, é necessário fazer agendamento.

Atendimento

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) prorrogou a suspensão do expediente de trabalho presencial na Secretaria e, na Capital e no interior, nas diretorias dos fóruns, nas centrais de atendimento ao eleitor e nos cartórios eleitorais, até o dia 20 de abril de 2020, com a manutenção do regime de teletrabalho. Para quem tiver dúvidas, é possível entrar em contato por meio do e-mail 148@tre-ce.Jus.Br.

Alternativa

Com a regra necessária de isolamento social, a solução para agricultores que participam da Feira de Produtos da Agricultura Familiar (Fepaf), no Crato, foi utilizar o WhatsApp para vender. Na primeira edição da "feira virtual", no sábado (4), mais de 80 clientes foram atendidos. Uma forma de garantir renda sem colocar a saúde em risco.

Vagas

A Rede Cuca está disponibilizando cursos por meio de plataforma digital. São 12 cursos de formação, como inglês com música, produção de vídeos para a internet, informática básica e Libras para iniciantes. As inscrições para as 360 vagas disponíveis começaram ontem (7) e podem ser realizadas por pessoas de qualquer idade.

Com o fim da janela partidária e do prazo para filiações, o discurso dos líderes partidários se enche de otimismo. As projeções de quantos serão eleitos nas eleições municipais deste ano são as mais altas possíveis, mas é preciso analisá-las com uma dose de realidade.

Na Capital, se somarmos o número de vereadores que cada partido diz que fará, teremos que dobrar o número de cadeiras da Câmara Municipal. Talvez, seja hora de projetar menos e trabalhar mais para essas contas baterem quando o eleitor for às urnas.