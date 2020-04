Comunicado: O que os olhos não veem

A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus tem descortinado não só a qualidade da gestão da Saúde no País, estados e municípios, mas também a miséria em que vive grande parte da população. Não que famílias já não sofressem com o desabastecimento alimentar e o desemprego antes. Agora, a carência está visível nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, contrastando privilégios. São relatos de mães descrevendo os pedidos por comida, de gente que, ao receber uma cesta básica, apenas se abraçou a ela e chorou, de quem estava há três dias sem comer. A incômoda dor do outro precisa, no mínimo, nos mobilizar para ajudar. A seguir, alguns canais no Instagram de grupos que têm reunido doações para ajudar famílias vulneráveis em Fortaleza: @idesq_, @grupoespiritacasadasopa, @serpontefortaleza, @institutoverdeluz. Outras iniciativas também têm ganhado destaque, como o Movimento Supera Fortaleza e o Somos Todos Um. Não deixemos de contribuir!

Telemedicina

Desde ontem (16), médicos que atuam no enfrentamento à Covid-19 em unidades da rede estadual estão tendo acesso ao serviço de telemedicina. Iniciativa do Governo do Estado, o canal servirá de suporte aos profissionais que precisam da segunda opinião de especialista para discussão de casos de Covid-19. Infectologistas, pneumologistas e intensivistas estarão à frente do atendimento, que é voltado para médicos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). O número estará disponível para ligações e em aplicativos de troca de mensagem.

Preço abusivo

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, o Procon Fortaleza, registrou crescimento de 415% no número de denúncias envolvendo aumento abusivo nos preços de álcool em gel, máscaras e alimentos nos supermercados. A quantidade de denúncias subiu de 161, em 19 de março, para 830 até esta semana. Destas, 232 estão relacionadas a preços abusivos nos supermercados. Quem identificar casos de preços abusivos em estabelecimentos comerciais pode ligar para a Central de Atendimento ao Consumidor, pelo número 151. Outras denúncias e reclamações também são recebidas através desse contato.

Reforçar

Quem acompanhou as sessões virtuais da Câmara Municipal de Fortaleza nesta semana reparou na repetição, por alguns parlamentares, sobre a qual partido eles pertenciam. O motivo disso tudo, caro leitor, caso você não acompanhe o calendário eleitoral, é que a pouco mais de dez dias, 17 vereadores mudaram de partido para a disputa municipal deste ano. Depois de passar mais de três anos em uma sigla, os parlamentares agora procuram associar a imagem ao novo partido.

A Prefeitura do Crato está com cadastro aberto para costureiros, autônomos e microempreendedores individuais que queiram realizar a produção de máscaras. O Município comprará 70 mil máscaras para serem distribuídas em localidades mais carentes da cidade.

Importante lembrete: a 2ª fase de vacinação contra gripe começou, ontem, e segue até o dia 8 de maio. Entre o grupo prioritário estão profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, portuários, caminhoneiros e população indígena.