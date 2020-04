Comunicado: O que está acontecendo?

Em meio à pandemia, não é só o Brasil, muito menos o Ceará, que vive um estágio de negação. Como se a pandemia que se alastra pelo mundo não fosse avançar por aqui. Aos poucos, as pessoas voltam à rotina, enquanto chegamos às vésperas do período mais crítico de contágio e infecção pelo coronavírus, segundo autoridades de saúde. A irresponsabilidade desses muitos, que optaram por comprar o peixe pessoalmente para a Sexta-Feira Santa ou fazer festas de aniversário, é uma conta que será paga por toda a sociedade. O Ceará é o epicentro de contaminação no Nordeste e um dos estados com cenário mais crítico no Brasil.

Os casos não cessam de crescer e isto apesar da subnotificação, existente em todos os países devido à incapacidade logística de testar toda a população ou, pelo menos, grande parte dela. As autoridades cearenses seguem fazendo de maneira competente o seu dever, mas a única forma de se conseguir achatar a curva de contaminação, por enquanto, é o isolamento social. Poder ficar em casa não é estar de férias, não é feriado, é quarentena!

Denúncia

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou um aumento de 9% nas denúncias de violência doméstica no Disque 180, em comparação ao mesmo período de 2019. No Ceará, a Casa da Mulher Brasileira continua com importante trabalho de acolher mulheres vítimas de violência. A Delegacia da Mulher segue com atendimento 24 horas por dia, além de ser possível registrar a agressão por meio do B.O. Eletrônico. A Defensoria Pública e o Juizado de Mulheres também podem contribuir para o acolhimento de vítimas.

Problemas

A sessão histórica do Tribunal de Justiça do Ceará, na qual pela primeira vez o Pleno se reuniu para deliberar de maneira virtual, foi marcada por problemas técnicos. Pela manhã, além da dificuldade de acesso à qualidade necessária para quem queria acompanhar, houve até embate entre desembargadores com argumento sobre a nulidade da sessão devido aos problemas. Que a próxima ocorra sem tantos percalços.

Sustentabilidade

A Universidade Estadual do Ceará iniciou monitoramento da qualidade do ar durante o isolamento social, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O monitoramento é feito sistematicamente na entrada do campus Itaperi. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, apenas no dia 9 de abril foi observada uma redução na concentração de ozônio de pelo menos 50%. O monitorando da qualidade do ar seguirá durante o período de isolamento social, oportunidade para analisar o impacto do ozônio no comportamento respiratório.