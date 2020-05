Comunicado: O Poder da alimentação

Em tempos de quarentena, muitas pessoas têm deixado os bons hábitos alimentares de lado. Num cenário de pandemia causada pelo novo coronavírus, uma boa alimentação é imprescindível para fortalecer o sistema imunológico, é o que apontam especialistas. Por isso, a dica de hoje não é sobre nenhuma dieta restritiva, mas um alerta para a necessidade de se comer bem, com refeições balanceadas e ricas em nutrientes, sem esquecer da hidratação e de uma rotina equilibrada. O período pode não ser o mais favorável, mas é preciso reafirmar a necessidade de cuidar do corpo e da mente, e um primeiro passo pode ser uma boa alimentação. Além disso, não esqueça: para evitar a propagação da doença, se puder, fique em casa!

Anti-inflamatórios

Uma recomendação da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) é investir, também, no consumo de anti-inflamatórios e antimicrobianos naturais, como alho, limão, gengibre, cúrcuma, canela, inhame, hortelã e vegetais verdes. E há várias maneiras diferentes de inserir esses itens nas suas refeições, já que eles podem ser utilizados para preparar chás, temperos, sucos e acompanhamentos. Que tal preparar umas receitinhas com esses alimentos?

Ciência

Professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) criaram um sistema online capaz de gerar gráficos com dados de casos de Covid-19 em vários países e nos estados brasileiros. São tabelas com novos casos confirmados, óbitos e números de recuperados, atualizadas em tempo real com informações do Ministério da Saúde e da Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos). Além disso, quem acessa o sistema pode fazer comparações entre os países e entre os estados do Brasil e até gerar gráficos de evolução da doença, permitindo diferentes acessos aos dados sobre a pandemia. Para conferir, basta acessar www.sistemas.quixada.ufc.br/covid/.

A Prefeitura de Fortaleza está convocando, em caráter excepcional por conta da pandemia da Covid-19, 37 aprovados na seleção pública para área da Saúde, realizada ainda em 2018.

As vagas são para o cargo de clínico geral para atuação nas unidades de saúde da Capital. A lista completa dos selecionados está no edital de convocação nº 0004/2020, disponível no site da Prefeitura de Fortaleza.