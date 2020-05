Comunicado: Novos desafios da Educação

Nesta quarta-feira (20), é celebrado o dia do Pedagogo. Uma simbologia importante de ser lembrada em tempos em que a educação passa por tantas mudanças. A virtualização do ensino se impôs no cenário de pandemia e distanciamento social. Muitas vezes sem a estrutura e a capacitação suficientes, esses educadores ainda assim realizam um essencial, e também bonito, trabalho de ensinar (e tantas vezes aprender com) as futuras gerações.

Dentre as tantas mudanças causadas por este momento histórico, a Educação e a Pedagogia, sem dúvida, não serão as mesmas no pós-pandemia. Mas, se algo não muda, é a vontade de educar desses profissionais. Fica, então, a celebração de tão importante ofício.

Saúde mental

O Governo do Ceará passou a oferecer, desde terça-feira (19), atendimento exclusivo a trabalhadores da saúde, no Plantão Coronavírus, cujo objetivo é propiciar suporte psicológico a estes profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Por meio da plataforma, cerca de 500 psicólogos da rede pública estão prontos para o atendimento em primeiros socorros psicológicos. Quando o trabalhador buscar a assistência na plataforma, pela internet, ele terá contato, inicialmente, com os psicólogos por meio do chat, e, em seguida, será direcionado para uma teleconsulta. Necessária ação!

Explicações

Importante atuação do Ministério Público do Estado do Ceará na busca de mais informações sobre os motivos que levaram o hospital de campanha instalado ao lado do Hospital Albert Sabin ser desmontado antes de ser usado para o tratamento de pacientes com Covid-19. A Secretaria da Saúde explicou que não haveria mais necessidade de leitos extras naquela unidade de saúde e que a estrutura será transferida, mas é preciso dar detalhes da mudança de plano.

Lembrete!

A partir do dia 1º de junho, a Agência de Defesa Agropecuária do Ceara (Adagri) inicia mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa. A vacinação deve ocorrer durante todo o próximo mês.

Pagar meia

Para os estudantes de Fortaleza, a carteirinha para o transporte público ganhou mais um tempo de validade. Até o dia 30 de junho, o documento de 2019 ainda funcionará no transporte coletivo da Capital.