Comunicado: Menos acidentes nas estradas

Redução é a palavra da vez no balanço da Operação Semana Santa 2020, feito pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). A maior e mais significativa redução foi a do número de mortes, que chegou a 83%. Enquanto em 2020 apenas um óbito foi registrado, em igual período do ano passado, foram seis vítimas em acidentes fatais. Também houve uma redução no número total de acidentes. Enquanto em 2019 foram 35, em 2020, foram dez, ou seja, uma queda de 71%. Já o número de feridos caiu 23%, sendo 13, em 2019, para dez neste ano. Já nos bairros de Fortaleza, foram registradas 301 infrações. A fiscalização, desta vez, teve que se atentar para outras infrações nas rodovias. Por conta do decreto estadual referente a ações de combate à disseminação do novo coronavírus, o transporte intermunicipal de passageiros está proibido. No feriado da Semana Santa, foram quatro infrações registradas, além de três apreensões de veículos clandestinos.

Cuidado

Contudo, não é possível um olhar tão otimista para estes números. A redução não se dá tanto por conscientização dos motoristas, mas sim pela redução de trânsito nas principais vias do Ceará. Desde o primeiro decreto publicado pelo Governo do Estado, ainda em março, houve uma redução de 57% no volume padrão de circulação de veículos nas rodovias estaduais.

Ajuda

As bibliotecas comunitárias em diferentes bairros de Fortaleza fazem um trabalho ímpar na disseminação de um hábito dos mais importantes: o da leitura. Se em tempos normais elas não recebem apoio suficiente do Poder Público, em meio à pandemia, estas bibliotecas correm sérios riscos de fechar. Os responsáveis por estes locais assinaram Carta Comunitária em um "pedido de socorro", como eles mesmo caracterizam. Por isso, se no seu bairro ou em bairros próximos, existem bibliotecas, não deixe de contribuir para que elas continuem fazendo esse excelente trabalho, mesmo durante a pandemia. E os governantes irão mesmo permitir que as nossas poucas bibliotecas comunitárias fechem?

Direito à defesa

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as audiências de custódia foram suspensas no Estado, por determinação do Tribunal de Justiça do Ceará. Entre as mudanças existentes, a dos procedimentos quanto à prisão em flagrante. Por isso, aqueles que precisam de apoio jurídico gratuito, por não terem condições de arcar com assessoria jurídica de defesa, podem procurar a Defensoria Pública do Estado, por intermédio do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório. O contato pode ser feito por WhatsApp - no número (85) 9.8616.7001 - para o envio de documentação e também pelo e-mail nuapp.aldeota@defensoria.ce.def.br.

Em tempo de isolamento, não podemos esquecer da prática regular de exercícios. Para isso, a Secretaria do Esporte e Juventude lançou o "Esporte em Casa". Diariamente, serão publicados vídeos apresentando séries de atividades físicas. Uma excelente maneira de se exercitar, mas sem sair de casa.

Outra iniciativa virtual, do Instituo Federal do Ceará (IFCE), é a plataforma "Fique em Casa", visando à continuidade de vários setores de atividades comerciais. Empreendedores podem se cadastrar e continuar a disponibilizar serviços e produtos. Confere lá!