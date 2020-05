Comunicado: Melhor sem drive-thur

Está cada dia mais próxima uma das datas mais rentáveis para o comércio: o Dia das Mães. Com lojas e shopping centers fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, alternativas são pensadas para ser possível aproveitar o potencial de consumo deste dia. Contudo, um sistema que vem sendo divulgado por diversos estabelecimentos é contra-indicado pelo grave risco de exposição da saúde de consumidores e colaboradores: o drive-thru. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), expediu uma recomendação aos shoppings da Região Metropolitana de Fortaleza para que não realizem atividades comerciais no sistema drive-thru. O órgão também recomendou que os Municípios, por meio de seus agentes fiscalizadores, adotem todas as providências necessárias e suficientes para coibir a realização de atividades comerciais em drive-thru.

Alternativa

Em meio à pandemia, o setor de floricultura do Ceará está com expectativa de retomada nas vendas por meio on-line e delivery, principalmente para o Dia das Mães. O Mercado das Flores de Fortaleza, por exemplo, está com funcionamento via delivery por meio tanto da internet, no site e nas redes sociais, como por telefone. Presenteie quem você ama sem colocá-la em risco.

Para os pequenos

Voltado para o acompanhamento odontológico ao longo da primeira infância, o Projeto Bebê Clínica Odontológica continua em funcionamento, mas com restrições. Localizado no posto de saúde Anastácio Magalhães, o projeto tem atendido apenas casos que se enquadram em urgência e emergência odontológica. Estão sendo atendidas apenas crianças previamente cadastradas no programa.

Atendimento

As comarcas de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha atenderam, apenas em abril, mais de 7,4 mil demandas judiciais. Todas elas chegaram de meio remoto: por e-mail ou por WhatsApp. Os atendimentos, feitos por estas instâncias ligadas ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), foram consultas processuais, emissões de senhas e esclarecimentos sobre o funcionamento do Judiciário.

Meio ambiente

No município de Maracanaú, a Fazenda Raposa, área ecológica administrada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), recebeu novo status de proteção e se tornou uma Unidade de Conservação Ambiental. Agora, a fazenda experimental é uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e recebe nova atenção para sua preservação. Ótima notícia para o Meio Ambiente!

Logo mais, a partir das 19 horas, o Centro Dragão do Mar promove uma conversa ao vivo para discutir o tema: "Ressignificação, Comunicação e Consumo pós-pandemia". A conversa ao vivo ocorre no canal do Youtube do equipamento cultural. Uma dica para um 'sextou' diferente.

Amanhã (9), a dica é a aula aberta ministrada pela escritora, pesquisadora e transfeminista Helena Vieira, como sequência do curso 'Feminismos: histórias, filosofia e principais debates'. Parte de curso iniciado presencialmente no Porto Dragão em março, a aula ocorrerá no canal do Youtube do Porto Dragão, ao vivo, a partir das 10 horas.