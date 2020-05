Comunicado: Medidas mais rígidas

Um termo em inglês tem aparecido com frequência em noticiários, pronunciamentos e mesmo nas conversas: lockdown. Geralmente traduzida como bloqueio total ou confinamento, a medida foi adotada em diversos países com o agravamento da situação do sistema de saúde com o número de casos graves de Covid-19. No Ceará, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 nas unidades sob gestão da Secretaria da Saúde estadual é de 96% na região de Fortaleza e 93% em todo o Estado. Apesar dos números alarmantes e em crescimento, ainda há quem considere algo normal ir à Praia de Iracema ou do Futuro para tomar um banho de mar. Não há como saber se é falta de informação (o que é difícil) ou apenas ausência de responsabilidade com a própria vida e a dos outros. O que sabemos é que, para conter o crescimento desta curva e impedir o número ainda maior de mortes pela Covid-19, é necessário que os governantes parem de contar apenas com o bom senso da população e passem a adotar medidas rígidas e com punição à altura para quem quebrar o confinamento.

Saúde mental

Foi lançada ontem (5) a Rede de Acolhimento Emocional ConVida, uma parceria de um grupo voluntário de psicólogos com a Prefeitura de Fortaleza. A iniciativa pretende amenizar os impactos psicológicos gerados pela Covid-19 na população. Os atendimentos, que estão sendo feitos a princípio com moradores da Regional 1, são gratuitos e acontecem por ligação telefônica, efetuadas de modo convencional ou via WhatsApp. A meta é estender a Rede a outras regiões da cidade.

Afeto

Os alunos de Residência Multiprofissional em Cardiopneumologia, do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), criaram um "varal do bem", espaço repleto de mensagens de incentivo e apoio aos profissionais de saúde. Dos pequenos cuidados tão importantes em um momento difícil como este.

Novo prazo

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) prorrogou a data limite para recebimento de solicitações de laudos de perdas e a indicação do técnico vistoriador para safra 2019/2020. Ao todo, 109 municípios e 91.568 agricultores cearenses são atendidos pela decisão do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. O prazo agora vai até o dia 15 de maio.

Atenção!

Sempre vale a pena lembrar: mais um prazo da Justiça Eleitoral chega ao fim. Desta vez, são os eleitores que precisam ficar atentos para regularizar a situação até as 23h59 de hoje!

As inscrições para os cursos do mês de maio oferecidos pela Rede Cuca estão abertas. Ministrados de maneira remota, eles não exigem idade mínima para participar. Os cursos também são gratuitos e necessitam apenas da disponibilidade de horário dos interessados

As inscrições já tiveram início. Hoje, é possível se inscrever em cursos relacionados a Artes e Comunicação, enquanto amanhã (7) os cursos oferecidos terão relação com a empregabilidade. Detalhes do que está sendo oferecido estão disponíveis no Canal da Juventude