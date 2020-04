Comunicado: Incentivo à pesquisa

Os primeiros projetos de pesquisas emergenciais de combate à pandemia do novo coronavírus tiveram financiamento aprovado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Funcap. A linha preferencial de recursos a iniciativas foi lançada no início de abril. Entre os resultados definidos nos projetos em andamento estão a produção de 20 mil testes de detecção de contaminação da Covid-19, além de protótipos de capacete para respiração assistida. Este equipamento seria uma alternativa ao respirador, que tem sido difícil de adquirir, devido à alta procura. Também estão em desenvolvimento aplicativos para dispositivos móveis com funções como facilitar o trabalho dos profissionais da saúde ou contribuir com a gestão e alocação de ventiladores mecânicos. A pesquisa e a ciência continuam sendo o caminho mais certeiro para enfrentarmos a pandemia da Covid-19 no Estado e no País.

Denúncias

O descumprimento dos decretos estaduais que estabelecem medidas de combate à pandemia do novo coronavírus infelizmente está ocorrendo de maneira alarmante no Ceará. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará registrou quase 40 mil ocorrências deste tipo desde a publicação do primeiro decreto, ainda em março. Ainda é necessária muita conscientização para os cearenses entenderem a gravidade da situação em que estamos. Por isso, reforçamos: fique em casa e, se presenciar descumprimento, denuncie!

Cultura

Um dos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados com o objetivo de minimizar os impactos sociais e econômicos do coronavírus prevê o pagamento de um salário mínimo, um valor de R$ 1.045,00, para artistas e de R$ 10.000,00 para espaços culturais até o fim da pandemia. Um dos autores da proposta, o deputado cearense José Guimarães (PT), explica que a medida busca minimizar os efeitos do distanciamento social entre os trabalhadores da categoria. Há inclusive uma mobilização de apoio ao projeto por parte de artistas e outros profissionais do setor cultural por meio de abaixo-assinado.

Assistência

As autoridades estão em busca de novas ferramentas para o enfrentamento ao novo coronavírus. Uma das inovações anunciadas é a disponibilização, em todos os postos de Fortaleza, de oxímetros de pulso. O aparelho serve para monitorar o nível de oxigenação do sangue em pacientes que procuraram as unidades com sintomas da Covid-19. É sempre bom lembrar que as complicações respiratórias são o ponto mais crítico para infectados.

Uma iniciativa curiosa: em Maracanaú, as estátuas do prefeito Almir Dutra e do governador Waldemar Alcântara, localizadas na respectivas praças do Município que levam seus nomes, receberam máscaras como forma de estimular a população a adotar medidas de prevenção contra a Covid-19.

Para quem procura alternativas culturais, a Vila das Artes disponibilizou vídeoaulas e videopalestras ligadas à arte circense desenvolvidas por artistas parceiros da Escola Pública de Circo do equipamento. O material pode ser acessado livremente no novo canal de vídeos da Vila das Artes.