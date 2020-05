Comunicado: Higienização de compras

As rotinas estão alteradas pela pandemia do novo coronavírus, e isso não é mais novidade. Contudo, alguns cuidados ainda não são devidamente adotados por todos, como no caso de idas ao supermercado. As precauções começam ainda no estabelecimento, no qual é necessário respeitar o distanciamento social e utilizar máscara. A ida deve ocorrer apenas quando for realmente necessário, na mesma linha de evitar sair de casa para prevenir riscos de disseminação. No retorno para casa, é fundamental fazer a limpeza correta dos produtos adquiridos. O mesmo vale para quem opta por fazer as compras por meio de aplicativos de delivery. Deve-se lavar as caixas com água e sabão. Dependendo do material, álcool e água sanitária também são adequados para a higienização. Os sacos externos devem ser descartados. Toda a higienização precisa ocorrer antes de se guardar os alimentos. São pequenos cuidados, que se inserem cada vez mais na rotina e fazem a diferença na proteção não só de cada um de nós, mas das nossas famílias.

Preocupações

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio dos promotores de Justiça e do Grupo Especial de Combate à Pandemia do Novo Coronavírus, tem monitorado as ações para defesa dos direitos das pessoas idosas institucionalizadas no Ceará e a aplicação das medidas necessárias para a prevenção e combate à Covid-19 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) do Estado. O último encaminhamento foi a apresentação, pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Conselho Estadual do Idoso, do planejamento da distribuição dos materiais necessários para as Secretarias de Saúde dos Municípios e da qualificação das equipes profissionais das ILPIs sobre a correta utilização dos insumos.

Preparação

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) está promovendo formação continuada com todos os professores da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e de Centros Técnicos (CVTEC) para o ensino remoto. Os encontros serão virtuais e têm o objetivo de apresentar aos docentes todas as possibilidades do Google Sala de Aula. Desde o início, o decreto estadual de isolamento social impossibilitou as atividades presenciais, mas a data de retomada das aulas em meio virtual deve ser divulgada em breve pela instituição.

Integração

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos irá dar continuidade durante este mês de maio, sempre às sextas-feiras, ao projeto Diálogos entre Mulheres e Homens pela Harmonia Familiar. Neste mês, os debates serão sobre violência doméstica, gênero e diversidade na família. Para participar, basta ter instalado o aplicativo Zoom (no computador ou no celular) e acessar por meio de ID e senha disponibilizados antes de cada encontro.

O Instituto Iracema promove, a partir desta terça-feira (5), lives com convidados de áreas como design, juventude, cidades inteligentes, inovação, economia criativa, ocupação urbana e empreendedorismo. A programação passará a ocorrer todas as terças e quintas, às 11 horas, no @institutoiracema.

O projeto já conta com os primeiros convidados. Hoje, será Julio Brizzi, ex-secretário da Coordenadoria de Juventude de Fortaleza, que falará sobre protagonismo e criatividade da juventude. Na quinta (7), será Leo Suricate, para falar sobre comunicação criativa na transformação social.