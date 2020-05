Comunicado: Cuidados com golpes virtuais

Com mais tempo em casa, o tráfego na internet também aumentou no Brasil. E, infelizmente, tem mais gente se aproveitando desse momento para aplicar golpes virtuais. Então, fique atento a promessas de ganho de dinheiro rápido e fácil ou outras ofertas tentadoras e convites. Geralmente, esses golpes vêm em links enviados pelo WhatsApp, e-mails, mensagens de texto, ligações. Por isso, o ex-secretário municipal de Defesa do Consumidor de Fortaleza, defensor público João Ricardo Vieira, alerta para alguns cuidados, como desconfiar de mensagens comunicando que você tem direito a auxílio do Governo, ofertas de banco por WhatsApp que não é a conta institucional, ligações de número que você não conhece pedindo dados pessoais sigilosos, como dados de cartão de crédito ou conta bancária, por exemplo. A recomendação é uma só: na dúvida, não aceite; Desconfie e procure as plataformas de atendimento oficiais. Afinal, um pouco de cautela não é demais.

Ação sobre auxílio

Diante das constantes aglomerações de pessoas nas agências da Caixa Econômica, que buscam receber o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal, o Ministério Público Estadual (MPCE) e Federal (MPF) e a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) ingressaram com uma ação na Justiça Federal para obrigar a União a disponibilizar o saque do auxílio emergencial por meio de outros bancos federais, privados e até Caixas 24 horas. O objetivo é diminuir a concentração de pessoas nas agências da Caixa, que, ao não conseguir conter essas aglomerações, demonstra ineficiência em se fazer cumprir as medidas para contenção do novo coronavírus.

Prazo para solução

Na ação, os órgãos pedem que a Justiça determine a implementação da solução técnica, em um prazo de 10 dias, capaz de permitir que o auxílio seja sacado em qualquer banco da rede de varejo. Para saque em instituições financeiras federais, a exemplo do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, que seja determinado prazo menor, de cinco dias. Agora, nos resta aguarda. Mas uma coisa é certa, as aglomerações nas agências da Caixa são desrespeitosas com a população em um momento de crise sanitária como o atual.

Orientações

Nesse período de pandemia, muitas dúvidas sobre como adesão a programas emergenciais criados pelo Governo do Estado têm aparecido. Para ajudar a informar a população mais vulnerável, que pode ser beneficiada por esses programas, como o 'Vale Gás', isenção de contas de luz, água, entre outros, a Central de Atendimento Telefônico 155 está trabalhando com a Secretaria da Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Então, se precisa de algum orientação sobre os programas emergenciais do Governo do Estado, liga para o 155.