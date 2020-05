Comunicado: Combate às fake news

Informação falsa é crime. Ao contrário do que se imagina, a disseminação de informações inverídicas não é nova. Ela vem de muito tempo. Antes mesmo do surgimento da internet, documentos apócrifos eram distribuídos com o mesmo fim, principalmente em campanhas eleitorais. Agora, com a velocidade que as notícias correm, a consequência é ainda maior. O alcance de uma informação mentirosa chega aos rincões brasileiros em questão de minutos. Em tempos de pandemia de Covid-19, a informação correta pode salvar vidas e evitar um cenário ainda pior. Não podemos naturalizar uma mentira nas redes sociais, principalmente quando ela vem de autoridades que deveriam combater as chamadas "Fake News".

Denúncia

Recentemente, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou lei que pune com multa a disseminação de uma informação mentirosa. Diariamente, o jornalismo profissional tem trabalhado para evitar a propagação. O leitor também pode e fazer a sua parte: não compartilhando e denunciando no contato de WhatsApp (85) 98439 0655.

Prazo prorrogado

Por conta da pandemia do coronavírus, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou o prazo de prestação de contas de diversos programas e ações educacionais sob a responsabilidade da autarquia, vinculada ao Ministério da Educação. Gestores municipais, estaduais e distritais terão até 60 dias após o fim da situação de calamidade pública no País para encaminhar as informações d a execução dos recursos recebidos em 2019.

Mapeamento

A Universidade Federal do Ceará (UFC) iniciou um mapeamento entre estudantes e professores para identificar a situação enfrentada durante a pandemia da Covid-19. O estudo poderá servir como base para a adoção de medidas para o andamento das atividades. Desde o primeiro decreto do Governo do Estado, em março deste ano, as aulas estão suspensas. A instituição diz que os questionários estão disponíveis até 25 de maio e são importantes para que a comunidade possa registrar, oficialmente, suas condições de trabalho e estudo no período de isolamento social.

Teetrabalho

O procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, prorrogou a suspensão do expediente presencial e do atendimento ao público em todos os órgãos de execução do Ministério Público do Ceará para até 30 de maio. Permanecendo os membros, servidores e estagiários em regime de teletrabalho em idêntico horário ao do expediente regular. O atendimento ao público externo nas sedes do MPCE permanece sendo feito por via remota.

Docente da Uece decidiu publicar vídeos com dicas para a produção de aulas remotas em meio à paralisação das atividades por conta da pandemia da Covid-19.

O Canal Fábrica de Aulas é voltado para professores de todos os níveis de ensino. O espaço está no ar há três anos por iniciativa do docente Daniel Azevedo, professor do Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da Região dos Inhmauns.