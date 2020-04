Comunicado: Chuvas trazem boas notícias

Em março, as boas notícias para o Ceará vieram das chuvas. Os totais mensais de precipitações variaram de normal a acima da normalidade em quase todo o Estado, com exceção da faixa centro-norte, onde houve chuvas abaixo da média. Tal condição com predomínio de anomalias positivas de precipitações, somada à melhora nos indicadores de curto e longo prazos contribuiram para a redução da severidade da seca, que agora apresenta apenas condição de seca fraca, com impactos de longo prazo. Esta, porém, não é a única notícia boa. Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, dos 155 açudes monitorados, 35 estão sangrando, 43 com volume acima de 90% e 57 com menos de 30%. Os resultados do Ceará são semelhantes aos de outros estados nordestinos, nos quais os acumulados são superiores a 100mm em relação à média do período. O Monitor de Secas registrou uma redução das áreas com seca em 7 estados, enquanto outros 11 tiveram redução da gravidade das secas.

RAÍZES DA PRAIA

Um dos pontos necessários para a prevenção à Covid-19 é a higienização constante. Mas como fazer se não há água na torneira? Esta é a situação de muitas comunidades no Estado. O Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Ceará acionou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para que disponibilize água potável às 84 famílias da Comunidade Raízes da Praia, na Praia do Futuro, em Fortaleza, o que equivale a quase 400 pessoas residindo em barracos, casas de madeira e papelão, distribuídas por vielas sem pavimentação e nem saneamento básico. Importante o Poder Público dar celeridade para resolver tais questões.

INFÂNCIA

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) aprovou a liberação de recursos para instituições que tenham convênios firmados com a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). Desta maneira, as instituições receberão de uma só vez, em abril, todas as parcelas que venceriam nos próximos meses. Para isso, precisam atender a alguns critérios, dentre eles estarem sem pendências financeiras no Poder Público.

PARA LEMBRAR

Por enquanto, as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa continuam abertas até 30 de abril. São 100 vagas, com 30 para nível médio e 70 para superior, distribuídas em 16 áreas profissionais. Os vencimentos básicos correspondem a R$ 4.455,29 para nível superior e R$ 2.224,90 para nível médio. A pergunta que fica é: como ficarão os prazos do certame após a aprovação de medidas de contenção de gastos que suspendem, por exemplo, a convocação de concursados?